”La meilleure boulangerie de France” repasse par la Bourgogne Franche-Comté en janvier 2025

Pour cette 12e saison, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran se lancent à nouveau à la découverte des meilleures boulangeries de France. En les mettant à l’épreuve dans leurs établissements, et à travers quatre défis taillés sur mesure, ils les jugeront avec appétit, gourmandise et bienveillance :

Épreuve 1 : la première impression

Épreuve 2 : le produit fétiche

Épreuve 3 : le pain signature

Épreuve 4 : le défi du jury

Les boulangeries de Bourgogne Franche-Comté

Lundi 13 janvier, les téléspectateurs pourront découvrir 50 nuances sucrées gérée par Maxime et Arthur à Nevers (Nièvre), et la Boulangerie Durand avec Philippe et Benjamin à Toucy (Yonne). Mardi 14 janvier, le jury rendra visite à L’atelier d’Olivier à Chaussin (Jura) puis au Fournil de Flavigny (Côte-d’Or). Mercredi 15 janvier, les deux boulangeries qui se défieront sont La Mistérieuse gérée par Rémi et Kathy à Lons-le-Saunier (Jura), puis La Fabrik de David et Maxence à Montmorot (Jura). Jeudi 16 janvier, le public découvrira la Maison Dumontet de Sylvain et Gwendolyne à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire) et Pain et brioche de Christophe à Flacey-en-Bresse (Saône-et-Loire). Enfin, vendredi 17 janvier, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran iront à la rencontre d’Elen et Joseph au Fourni moulin neuf (Nièvre) et Chez Pêtre géré par Julien et Stéphane à Corbigny (Nièvre).

