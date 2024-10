La ministre de l’éducation et le ministre des sports en déplacement dans le Doubs ce vendredi 25 octobre

Madame Anne Genetet, ministre de l’éducation nationale, et Monsieur Gil Avérous, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, se rendront ce vendredi 25 octobre 2024 dans le département du Doubs.

En cette période des vacances scolaires, les deux ministres se rendront ce vendredi 25 octobre dans le département du Doubs afin de visiter des structures qui accueillent des jeunes hors temps scolaire dans un quartier de reconquête républicaine puis dans quartier prioritaire de la ville.

Déroulement de la journée

Les ministres débuteront leur visite par le Centre des cultures urbaines de Besançon avec un Accueil collectif de mineurs, puis assisteront aux activités en plein air d’un Centre de loisirs jeunes au sein du parc urbain de Besançon.

Ils visiteront ensuite une maison de quartier où les jeunes bénéficient du ''contrat local d’accompagnement à la scolarité'', visant à soutenir les jeunes dans leur scolarité. Ils participeront à une table ronde avec les professeurs bénévoles de la cité éducative, les bénéficiaires ainsi que les partenaires.

Dans l’après-midi, Gil Avérous, inaugurera un nouveau tronçon de la piste cyclable du Pays de Montbéliard agglomération, puis visitera des infrastructures ayant bénéficié d’une rénovation énergétique, accompagnée par l’Agence nationale du sport.

''Cette visite permettra d’aborder la complémentarité des dispositifs et l’action de l’État en parfaite coordination avec les collectivités et les acteurs de la protection des jeunes. Elle visera également à promouvoir le développement vertueux de la pratique physique et sportive à travers la mobilité douce'' précise le communiqué du gouvernement.