La nouvelle saison de Côté Cour démarre le 13 octobre avec le Grand 8

Si ce réseau itinérant est reconnu comme une scène dédiée aux enfants, elle est en réalité tout public, ”de la crèche à l’ephad”, recadre Cyril Devesa, ”on brosse un panneau plus large et avec trois missions principales que sont la diffusion du spectacle vivant, permettre une rencontre de tous les publics que ce soit en ateliers d’écriture, d’arts plastiques, etc. et soutenir la création artistique en accueillant des artistes en résidence, en co-produisant des spectacles et le pré-achat de spectacles”.

Un fil rouge : ”interroger le monde”

Pour cette saison 2024-2025, aucun thème particulier ne balaie l’ensemble des spectacles, même si elle démarre avec celui du conte le 13 octobre lors du Grand 8 avec notamment Le tiroir à histoire de François Godard et La pomme empoisonnée de La Compagnie. Au sujet de ce dernier spectacle, Cyril Devesa nous explique que ”par le prisme de Blanche-Neige, la pomme empoisonnée et la marâtre, il y a le re-questionnement des familles recomposées aujourd’hui et qui est la marâtre ? Quelle image donne-t-on à cette belle-mère ? Est-ce que l’enfant n’est pas aussi responsable ? Est-ce que le père dans son absence dans son engagement au milieu de tout ça n’est pas responsable ? Ça questionne tout ça de manière intelligente et très drôle”.

Par ailleurs, c’est plutôt un fil rouge qui anime Côté Cour pour cette saison : ”c’est cette capacité à interroger le monde globalement avec des récits de vie, des spectacles emprunts d’éducation populaire qui viennent permettre au public, dans un équilibre entre les spectacles élitaires, pas élitistes, et populaires, très abordables dans la pensée, mais qui traitent vraiment des questions sociétales importantes”, précise le directeur.

En exemple, le 18 décembre 2024, à la MJC de Palente de Besançon, lors de la Journée internationale des migrants, un spectacle, Hercule et les missives de la compagnie La tribu d’essence, parle de la libération, de l’accueil en France. Autre exemple, en février 2025, Côté Cour célèbrera la mémoire de Robert Badinter en évoquant la question de la peine de mort, de la justice, de la revanche, de la vengeance, etc. ”On a pas mal de spectacles qui s’inscrivent dans ces idées, ce qu’il se passe dans notre société, dans le monde d’aujourd’hui avec tout ce qu’il comporte de compliqué, ce marasme actuel, et en même temps tout ce qu’il porte de beauté et d’espoir”, commente Cyril Devesa.

Le programme complet : www.cotecour.fr/la-saison-24-25

Le Grand 8 dans 8 communes pendant 8 mois

Le Grand 8 fêtera sa 6e édition à partir du dimanche 13 octobre 2024 à Pelousey avec une journée bien remplie en spectacles et ateliers pour le grand public. Le concept : pendant huit mois, dans huit communes du Grand Besançon, le public aura l’opportunité de voir des spectacles. École-Valentin, Pugey, Tallenay, Larnod, Amagney, Saône ou encore Bonnay font partie des communes qui accueilleront le Grand 8 jusqu’au 14 juin 2025.

Puisque toutes les communes ne possèdent pas une vraie salle de spectacles, Côté Cour vient avec tout le matériel nécessaire pour recréer l’ambiance, le confort, la disposition d’un vrai théâtre… jusqu’au gradin !

”Nous avons aujourd’hui des spectateurs réguliers, et ce qui nous intéresse aussi c’est de nous adresser aux spectateurs du territoire qui n’ont pas l’habitude d’aller voir des spectacles”, souligne Camille Maréchal, ”l’idée est que la culture est diffusable dans des lieux qui ne sont pas forcément équipés, tout n’est pas à Besançon, même s’il y a des choses intéressantes (…) et c’est un partenariat avec les communes qui est gagnant-gagnant”.

À noter que toutes les communes du Grand Besançon peuvent candidater pour accueillir le Grand 8. Il suffit de contacter Côté Cour pour en faire la demande.

Le programme complet : www.cotecour.fr/le-grand-8

Infos pratiques