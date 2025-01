La plainte contre la secrétaire fédérale du Parti socialiste classée sans suite à Besançon

La première secrétaire fédérale du PS à Besançon tient à remercier toutes celles et ceux qui, "dans cette épreuve, ont fait preuve de solidarité à son égard et ont respecté le principe fondamental de la présomption d’innocence" : "Leur soutien a été précieux face aux attaques qui ont mis en cause son honneur et sa probité avant même que la justice ne se prononce", est-il précisé dans un communiqué ce mardi.

À l’origine de la plainte en question ? Une erreur de saisie informatique qui a entraîné le "prélèvement involontaire de la somme de 80 € sur le compte d’un adhérent...", nous explique-t-on.

L’erreur étant corrigée et le montant remboursé à l’intéressé, "la non-affaire s’arrête là", ironise la première secrétaire fédérale du PS à Besançon qui a passé neuf heures en garde à vue.

L’affaire est classée sans suite.