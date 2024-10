La pluralité des métiers de l’Éducation nationale exposée par la rectrice aux étudiants bisontins

La rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, Nathalie Albert-Moretti, également chancelière des universités, est intervenue ce lundi 21 octobre 2024 à l’UFR SLHS de Besançon afin de présenter aux étudiants l’éventail des possibilités qu’offrent les métiers de l’Éducation nationale et les voies de recrutement.

Dans un contexte de période d’inscription aux concours de recrutement et face à des métiers, qui se sont certes beaucoup transformés, mais restent avant tout basés sur une véritable vocation, les étudiants étaient nombreux ce lundi à venir écouter la présentation de la rectrice.

À l’UFR des Sciences de l’homme, du langage et de la société, des parcours de préprofessionalisation permettent de se préparer au mieux aux concours de l’enseignement. Mais d’autres voies d’accès sont également possibles via les filières de psychologie et de français langue étrangère notamment.

Ouverture des concours jusqu'au 7 novembre 2024

Car si, le métier d’enseignant est effectivement le plus connu de tous, d’autres professions sont également accessibles tels que les métiers de psychologue scolaire, de conseiller principal d’éducation (CPE) ou encore de professeur documentaliste qui permettent tous de répondre au plus près aux besoins des élèves.

En exposant cette pluralité de métiers, le Rectorat s’assure également de conforter les jeunes dans leur choix d’orientation quand on sait que beaucoup envisagent aujourd’hui "d’exercer plusieurs métiers au cours de leur vie professionnelle" comme nous l’explique Nathalie Albert-Moretti dans notre vidéo.

Les concours de recrutement de l’éducation nationale sont ouverts jusqu’au jeudi 7 novembre 2024, 12h.