La préfecture du Doubs signe un pacte pour aider les jeunes de Planoise

Si les services de police se mobilisent pleinement contre la lutte du trafic de drogues du quartier de Planoise, d'autres acteurs se tournent quant à eux vers une jeunesse portée par l'espoir d'un avenir meilleur. Soutenu par les élus locaux, le préfet du Doubs a signé un pacte d'émancipation visant à aider les jeunes de Planoise.

Basé sur une réflexion innovante, ce pacte mobilise l'action des pouvoirs publics. Ainsi, les collectivités territoriales, l’Agence régionale de santé, Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales et les associations locales, l’État et les collectivités partenaires proposent des actions concrètes pour émanciper les jeunes de Planoise de la pression de l’économie souterraine et de la violence.

Dans une démarche humaine et sociale, les fondements du pacte s'articulent autour de la découverte des métiers et des entreprises, l'emploi et insertion, la diversité culturelle, l'accès à la santé et pour finir, la famille.

