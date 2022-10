La préfecture du Doubs teste la compatibilité d'un train suisse avec le réseau ferroviaire français dans le tunnel du Mont d'Or

Cet exercice vise notamment à s'assurer de la compatibilité d'un train suisse avec le réseau ferroviaire français. Organisée par la préfecture du Doubs, cette opération mobilisera différents services de l'État, la SNCF, mais également les services du canton de Vaud et les Chemins de fer fédéraux suisses.

Dans le cadre de cet exercice, des mouvements de véhicules et des personnels des services d’intervention auront lieu autour du tunnel. De plus, les services de sécurité et de secours pourront activer leurs dispositifs lumineux et sonores.