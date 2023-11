La préfecture recommande d’effectuer dès maintenant vos demandes de carte d’identité et passeport…

Si vous avez besoin de refaire votre carte d’identité ou votre passeport pour pouvoir partir en vacances l’année prochaine, c’est le bon moment. La préfecture du Doubs indique que le délai d’attente est compris entre 15 et 30 jours…

C’est une période creuse et il faut en profiter et anticiper dès à présent afin "d'éviter la période de début d'année civile structurellement toujours plus chargée en vue des inscriptions aux divers examens, réservations de voyage", précise la Préfecture.

Pour rappel, en mai dernier, les communes de Besançon, Ecole-Valentin, Saône, Marchaux, Valentigney, Valdahon et l’Isle-sur-le-Doubs avaient pris l’engagement de réduire le délai d’attente à 30 jours en signant les "contrats urgences titres" à la préfecture du Doubs (au niveau national le délai moyen d’attente s’élevait alors à 64 jours…).

Les voyageurs sont également invités à vérifier les conditions d’entrée et de séjour de leur destination certains pays exigeant des passeports avec une date de validité de 6 mois à l’arrivée. Toutes les formalités et conseils aux voyageurs par pays sont disponibles sur le site diplomatie.gouv.fr

Remarque : les passeports délivrés aux mineurs ne sont valables que 5 ans et non 10 ans.