La Ville de Besançon lance un appel à projets en soutien aux associations bisontines

La Ville précise que les associations dites loi 1901 à but non lucratif, ayant leur siège sur le territoire bisontin sont concernées et plus particulièrement :

Les projets de développement international ayant un interêt à la fois pour les populations locales au Sud et pour le territoire bisontin ;

Les actions d'éducation à la citoyenneté mondiale et les manifestations de solidarité internationale sur le territoire bisontin, pour leurs vertus de sensibilisation des habitants.

Les formulaires de candidature pour des projets de solidarité internationale et d'éducation à la citoyenneté mondiale sont téléchargeables sur le site de la Ville de Besançon.

Ils devront être envoyés avant le 3 avril 2023 (cachet de la Poste faisant foi) par courrier : Ville de Besançon, Service des Relations Internationales, 2, rue Mégevand, 25034 Besançon Cedex. Ou par mail : secrétariat.relations-internationales@besancon.fr

Après examen, les dossiers retenus pour l'attribution d'une subvention feront l'objet d'une délibération en Conseil municipal de la Ville de Besançon. A l'issue de la délibération, les porteurs de projets seront informés par courrier des suites réservées à leur demande environ trois mois après la date limite de dépôt.