Label ''Sybert engagée !'' : quelles obligations ?

Une conférence de presse à propos du label « SYBERT engagée ! » a eu lieu ce matin, mercredi 17 avril 2024, aux Auxons. L'occasion de revenir sur les actions effectuées en faveur de la prévention et de la réduction des déchets. Explications.

Qu'est-ce que le Sybert ?

Le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (Sybert) est un établissement public, créé en 1999 qui se charge du traitement des déchets de trois communautés membres : Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole, Communauté de communes Loue Lison et Communauté de communes du Val Marnaysien (partie Doubs). Il couvre au total un territoire de 161 communes et 228 000 habitants (environ la moitié de la population du département du Doubs).

La labellisation ''Sybert engagée !''

Le Sybert a créé le label « Sybert engagée ! » pour encourager et récompenser les associations et communes qui agissent ou souhaitent s’investir en faveur de la réduction des déchets, de l'engagement écologique et de la limitation de son emprunte carbone

Le label « SYBERT engagée ! » comprend une gratification de 500 euros et est attribué sur une durée de 3 ans. Depuis son lancement en avril 2022, 15 associations ont été labellisées et une quinzaine d’autres sont en cours. La ville de Deluz a été la première commune labellisée en janvier 2024.

Qui peut candidater au label ?

La candidature au label est ouverte à toute association et commune :

localisée sur le territoire du SYBERT

disposant d’un référent communal SYBERT dont le parcours formation est complet (liste des communes éligibles ci-dessous)

réalisant au moins 3 actions parmi les suivantes : généralisation de l’utilisation de gourdes réutilisables, participation à des collectes dédiées au réemploi, mise en place d’une action de lutte contre le jet de mégots, mise en place du tri des déchets dans les locaux, mise en place d’un autocollant stop-pub sur la boîte aux lettres, organisation d’une opération nettoyage de la commune, organisation d’un vide grenier, etc.

Liste des communes éligibles

Infos +

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site sybert.fr dans la rubrique « Services en ligne » - « Agir » - « Adhérer au label ».

Le dossier peut être envoyé par courrier sur simple demande auprès du service Prévention à prevention@sybert.fr ou au 03 81 21 15 60.