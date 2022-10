L'académie de Besançon et le Crédit Agricole renouvellent leur partenariat du concours Youtube

Le concours consiste à inciter les élèves à produire de manière volontaire et autonome des contenus vidéos sur un thème défini et les acculturer aux nouveaux moyens de communication. La Rectrice de l’académie Nathalie Albert-Moretti précise également que "cela les pousse à travailler en mode projet et les prépare au grand oral" car pour les élèves la prise de parole devant la caméra n’est pas toujours chose aisée. Les vidéos sont ensuite publiées sur la chaîne Youtube de l’académie et un jury décerne sept prix chaque trimestre aux meilleures d’entre elles. En signant cette nouvelle convention, l’académie et la banque espère ainsi formaliser le concours et l’inscrire dans le temps.

Le concours en chiffres

15 classes inscrites réparties dans 10 lycées en 2021-2022

450 élèves participants

7 prix attribués par trimestre

48 vidéos publiés pour la session 2021-2022

Environ 11.700 vues sur l’ensemble des vidéos de la session 21/22

Un partenariat pour réunir école et monde de l’entreprise

Un partenariat éducation/banque, aux premiers abords, cela peut surprendre. Pas tant que cela d’après la rectrice de l’académie de Besançon qui "encourage tous les liens avec les partenaires économique". Cela permet notamment aux élèves d’ "être en contact avec les professionnels et de trouver des stages" ou encore pour l’académie de "bénéficier de l’expertise des professionnels sur l’évaluation de nos niveaux de formation" par exemple.

Côté banque, investir sus ces projets là, est un moyen de toucher indirectement les jeunes. Selon le directeur général Franck Bertrand : "on a vocation à accompagner tous les projets qui intéressent le territoire. Tous les projets qui touchent l’éducation sont forcément importants pour nous".