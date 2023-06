L’Alliance Judo Besançon Dijon 21-25, championne de France par équipe cadette 1re division

Après s’être imposé en Bourgogne-Franche-Comté l’AJBD2125 s’est imposée au niveau national les 3 et 4 juin 2023.

L'équipe féminine de l'AJBD 21-25 a réalisé un parcours exceptionnel lors des Championnats de France de Judo cadette par équipe. Sous la direction de leur coach Sophie Maufrais (ancienne pensionnaire du Pole Espoir Besançon) , les judokates ont démontré leur talent et leur détermination tout au long de la compétition.

Leur première victoire éclatante a été obtenue contre le club du Jc Fayacain (Nord), avec un score de 5 victoires à 0.

Fortes de cette performance, elles se sont ensuite préparées pour les huitièmes de finale contre le renommé Dojo Romanais. Malgré une résistance acharnée de leurs adversaires, les cadettes de l'AJBD2125 ont réussi à s'imposer avec 3 victoires à 1.

Les quarts de finale se sont révélés particulièrement disputés face au JC Marnaval. Les combats furent intenses et équilibrés, et seule la différence de points a permis de départager les deux équipes

En demi-finale, les filles se sont retrouvées face à une redoutable équipe de Chilly Mazarin. Les combats étaient tendus jusqu'au dénouement final, mais les judokates de l'AJBD2125 ont su garder leur sang-froid et remporter la victoire avec un score de 3 victoires à 2.

La finale s'annonçait palpitante face au collectif du club de Saint Ouen (IDF). Les deux équipes ont livré un combat acharné et chaque point comptait. Finalement, l'AJBD2125 a su tirer son épingle du jeu avec un score serré de 3 victoires à 2, décrochant ainsi le titre de championnes de France cadettes par équipe 1ere division.

Cette victoire est le fruit d'un travail acharné et d'un esprit d'équipe remarquable. L'équipe de l'AJBD2125 était composée de judokates de toutes la région ce qui fait la force du club, dont les pensionnaires du pôle espoir Judo de Besançon telles que Apolline Barata, Ambre Vuillemenoz, Nina Guinchard et Emma Bosc.

L'AJBD2125, emmené par son Président Bertrand Bodin, peut être fier de ses judokates et de leur performance exceptionnelle lors de ces Championnats de France. Cette victoire est un témoignage de l'excellence et du dynamisme de ce club qui continue de former des athlètes de haut niveau. Félicitations à l'équipe féminine de l'AJBD pour cette magnifique réussite !

(Communiqué)