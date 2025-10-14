Mardi 14 Octobre 2025
Larnod
Economie Vie locale

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie

Publié le 14/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 14/10/2025 - 18:02

VIDÉO LONG FORMAT • À Larnod, le boulanger Romain et son mari Aurélien se griment en personnages hauts en couleur plusieurs soirées dans l’année pour accueillir les spectateurs dans leur Rominoushow. "Le premier jour" est une version plus aboutie du spectacle né et mis sur pied pour compenser la perte de chiffre d’affaires causé par les six semaines de fermeture de la côte de Larnod durant l'été 2025. Une trentaine de dates de leur cabaret transformiste sont proposées jusqu’à la fin juin 2026. Rencontre avec ce couple prêt à brûler les planches (mais pas le pain) !

Aurélien et Romain. © Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
Aurélien Bulle nous dévoile quelques-uns des costumes du Rominoushow. © Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
Romain
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
Romain Rougeot et Aurélien Bulle sont un couple qui partage beaucoup de choses. Leur travail, leurs galères mais également depuis peu une passion commune, celle du transformisme. Leur idée de cabaret est venue "d’une route coupée" évoque Romain. 

À eux deux, ils tiennent la boulangerie de Larnod depuis 20 ans et ont racheté le relais de la diligence situé juste à côté en janvier 2023. Alors quand en février 2025 ils apprennent que la côte de Larnod sera fermée durant six semaines l’été, les deux gérants tentent de trouver une solution pour pallier la perte de 70% du chiffres d’affaires évalué à "près de 80.000€" selon Aurélien. 

Connus de leurs clients pour être des gérants un peu farfelus et toujours de bonne humeur, les deux fans de chez Michou ont alors l’idée de présenter un show en soirée pour récupérer le chiffre d’affaires perdu. "On avait déjà tenté une soirée à thèmes à la Saint-Valentin où on s’était déguisé pour l’occasion et on s’est rendu compte que l’on avait bien amusé la galerie" se remémore Aurélien. 

Alors, le couple met rapidement au point un petit dîner spectacle et propose une première date le week-end de Pâques. Le Rominoushow est lancé et le succès est au rendez-vous. D’autres dates s’enchaînent lors du week-end de la fête des mères, de privatisations pour des anniversaires, etc.

Face à l’engouement du public, ils investissent dans une scène, quelques éclairages et des costumes récupérés auprès d’anciens cabarets pour monter un show plus qualitatif et "ayant un sens". Baptisé Le premier jour, ils y racontent "pourquoi on a fait ça, l’histoire de la route coupée, quel a été le déclic…" nous détaille Aurélien. 

"On ne se prend pas au sérieux"

Tout en revendiquant leur amateurisme, "on ne se prend pas au sérieux" martèle Aurélien, les deux hommes font également passer un message de tolérance : "oui on est des garçons, on est gai et on se transforme en fille mais ça reste de la rigolade pure et dure". Leur objectif est avant tout de "donner du plaisir aux gens" et de leur faire oublier "les difficultés du quotidien pour que lorsqu’ils repartent de chez nous, ils aient eu l’impression d’avoir passé une soirée hors du temps". Un sentiment qui vaut aussi pour les deux acteurs en herbe : "de mettre la robe, le maquillage, on oublie tout", nous confie Aurélien. Les gérants font donc avec les moyens du bord, sur leur temps libre après leur premier métier : "on n’a pas vocation à faire comme chez Michou de la vraie ressemblance on n’est pas des vrais transformistes. On essaye mais on reste amateurs", assure l’employé/acteur.

Aurélien et Romain. © Élodie R.

Dans l’arrière-salle où ils peuvent accueillir une soixantaine de personnes, nous avons assisté, le 6 octobre dernier, à la première répétition générale du Rominoushow en compagnie des employés de Romain et Aurélien. Dès qu’ils arrivent sur scène dans leurs costumes de marins bleu pailleté, Romain et Aurélien sont méconnaissables et habités d’une énergie folle.

Une énergie communicative

En solo ou en duos, Romain et Aurélien s’éclatent sur scène et ça se voit, leur joie est communicative. Si Aurélien est seul sur scène, Romain n’est jamais loin derrière pour fredonner les paroles de la chanson interprétée par son mari tout en attendant son prochain passage. Et lorsque les rôles s’inversent, Aurélien lance rapidement un "alors t’as kiffé ?" à Romain qui vient d’interpréter un Joe Dassin ayant eu son moment de gloire pendant la chanson Dans les yeux d’Émilie. 

Romain "Dassin" © Élodie R.

Dans les cuisines qui leur servent de coulisses, si les sourires et les rires ne quittent pas leurs visages de la soirée, Romain et Aurélien s’activent avec rigueur. Durant le spectacle, ils enchaînent les habillages et les retouches maquillage. En amont de celui-ci, il aura fallu près d’1h30 à Aurélien pour se farder. Romain, qui commence avec des costumes d’homme, ne disposera lui que de 30 minutes au cours du show pour se maquiller. Alors avant d’être suffisamment rôdés, ils reçoivent l’aide de leurs serveuses pour enfiler les robes entre deux tableaux. Au total, une douzaine de paires de chaussures, 25 costumes et quasiment autant de perruques sont utilisés au cours de la soirée.

Un repas entrecoupé de chansons et de sketchs humoristiques

Souhaitant "démocratiser le cabaret", les gérants ont fixé l’entrée à 45€. À ce prix-là, les clients bénéficient d’un menu complet avec apéritif et café servis à table en plus du spectacle qui représente environ 1h45 de représentation et alterne entre chansons et interventions humoristiques. Des formules à 35€ (menu simplifié) sont également proposées. 

Une quinzaine de dates sont programmées durant l’automne, dont beaucoup sont déjà complètes, mais une quinzaine d’autres sont également prévues jusqu’à la fin juin. Si tout se passe bien, celles-ci pourraient permettre de récupérer le chiffre d’affaires perdu à l’été 2025. 

Mais une autre coupure de la côte de Larnod est d’ores et déjà attendue à l’été prochain… Pas de quoi inquiéter davantage les gérants, "on prendra l’été pour préparer un show 2026, on a envie, on a déjà plein d’idées" nous ont-ils confirmé. Le spectacle risque donc bel et bien de continuer ! 

© Élodie R.

Infos +

  • Le Chalet de la digilence
  • 2 route nationale, 25720 Larnod
  • Réservations par téléphone ou sur la page Facebook du Chalet de la dilligence

Publié le 14 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

