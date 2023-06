Tramway à Besançon : bientôt, un nouveau terminus à la Grette ?

"Les lignes T1 et T2 sont au maximum de leur capacité, même si nous nous sommes orientés vers l'acquisition de rames supplémentaires", explique Marie Zehaf, vice-présidente déléguée aux transports et mobilités au Grand Besançon Métropole.



Deux lignes "extrêmement fréquentées"



"Ces deux lignes sont extrêmement fréquentées. Il fallait qu'on réfléchisse à apporter des solutions aux usagers", souligne M. Zehaf. La ligne T1 venant de Chalezeule - Hauts de Chazal est "très longue" selon Grand Besançon Métropole qui pense ainsi "perdre des usagers". Le pôle Viotte n'est, lui non plus, "pas assez attractif" pour desservir l'arrêt.



Quelques chiffres :



En 2019, 5,3 millions voyages ont été r ecensés sur la ligne T1 contre 4,7 millions de voyages en 2022



En 2019, 3,6 millions sur la ligne T2 contre 3,3 millions en 2022.



Quel changement pour les usagers ?



Suite à la libération de terrains dans le quartier des 408, GBM a décidé d'optimiser l'espace et de créer un nouveau terminus à cet endroit. Il devrait alors permettre de renforcer la desserte de la gare Viotte et d'améliorer l'offre de transport sur l'est de l'agglomération en réduisant le tronc commun des ligne T1 et T2.



Concrètement, les usagers devraient voir leur temps d'attente diminuer : "le Pôle Viotte pourrait ainsi être desservi toutes les 5 minutes par le tramway", précise la vice-présidente déléguée aux transports. Les fréquences sur une ligne Brulard-Chalezeule pourraient être portées à 8 minutes.



Calendrier des travaux