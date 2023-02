L'association Article 1 propose des mentors aux étudiants en Bourgogne-Franche-Comté

Depuis déjà plusieurs mois, le pouvoir d’achat reste la principale préoccupation des étudiants, la précarité touche de plein fouet un grand nombre de jeunes. Une inquiétude à laquelle risque de s’ajouter d’autres difficultés inhérentes à la vie étudiante : trouver des stages, ne pas décrocher, choisir la bonne formation etc. Dans cette période difficile, l'association Article 1 rappelle aux jeunes qu’ils peuvent s’appuyer tout au long de l’année sur l’accompagnement de mentors via la plateforme Dema1.org. Pour cette année universitaire, environ 955 étudiants de la région pourront être épaulés par des mentors.

Article 1 œuvre pour une société dans laquelle l’orientation, la réussite d’études et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des origines, pour une liberté réelle débarrassée des déterminismes sociaux ; pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. Grâce à des dispositifs innovants et à un système de mentorat solidaire, Article 1 a su mobiliser 39 120 bénévoles, 200 partenaires et accompagner chaque année 128 000 jeunes issus de milieux populaires dont 66 650 jeunes rencontrés en ateliers ou mentorés individuellement en 2022.

Depuis 2004, Article 1 met en place des relations de mentorat au profit de jeunes issus de milieux populaires. Ces 18 années d'expérience ont démontré les immenses bénéfices du mentorat. Lors d’une étude d’impact menée en 2018 sur le dispositif de mentorat long d’Article 1, il avait été démontré les résultats suivants :