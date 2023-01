L'association Chat de gout’hier sans toit cherche des bénévoles

L’assemblée générale de l’association "Chat de gout’hier sans toit" s’est tenue le mardi 3 janvier dernier à Saône. Cette association, qui lance un appel à bénévolat, a pour objectif de recueillir les chats errants et maltraités, de les soigner et surtout de les faire adopter afin qu’ils soient aimés et considérés comme des êtres vivants.