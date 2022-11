« Le beau siècle », un voyage temporel de 120 ans à Besançon au musée des beaux-arts et d’archéologie…

C’est une exposition évènement sur laquelle la Ville de Besançon et le musée des beaux-arts et d’archéologie communiquent depuis de nombreux mois : "Le beau siècle". Du 10 novembre 2022 au 19 mars 2023, les visiteurs vont pouvoir voyager dans le temps et rencontrer dès le début de leur visite, un Louis XIV restauré…

Pas moins de 400 oeuvres et objets sont réunis pour la première fois pour raconter le XVIIIe siècle à travers l’Histoire avec un grand H et l’histoire de Besançon. Et l’exposition démarre avec une mise en contexte royale (c'est le cas de le dire) en mai 1674, lorsque Louis XIV assiste en personne à la prise de Besançon. La vieille ville libre, enfin conquise, devient capitale de la province de Franche-Comté. Commence alors une période exceptionnelle de 120 ans au cours de laquelle l’activité économique, démographique, politique, religieuse se développe et crée les conditions d’un essor sans précédent de la production artistique.

Un travail de longue haleine

Pour réaliser cette exposition, le commissaire de l’exposition a travaillé près de 4 ans avec son équipe pour effectuer des recherches de toutes sortes à Besançon, en Franche-Comté et jusqu’en Suisse. Il s’agissait également de trouver des oeuvres, des connues, des moins connues, aux Archives départementales ou dans les réserves du Musée des beaux-arts, et même chez des particuliers, collectionneurs et passionnés d’Histoire. Yohan Rimaud nous raconte ces années de recherches dans notre interview en vidéo.

250.000€ de restauration d’oeuvres pour l’exposition

« Le beau siècle » a demandé de nombreuses recherches, mais aussi des moyens non négligeables pour restaurer plusieurs œuvres dans le but d’être exposées au musée des beaux-arts. En tout, ce sont 250.000€ qui ont été investis soit par la Drac, soit par le musée, soit par des collectionneurs privés. Ces tableaux et sculptures ont donc bénéficié d’une nouvelle vie grâce à cette exposition et pour certains, ont évité de tomber dans l’oubli…

Infos +

Le groupe immobilier SMCI est le seul mécène de l’exposition "Le beau siècle".

Infos pratiques