Le BesAC explose Saint-Vallier et se repositionne à la 7e place !

Nationale 1 - Phase 1 - Match 25

A Besançon, BesAC bat Saint-Vallier 91-67

Les quart-temps : 18-16, 26-20, 27-19, 20-12 Les marqueurs BesAC : Magassa 18, Kovac 17, Jubenot 16, Falzon 16, Pouye 11, Hanck 6, Eliezer-Vanerot 5, Buzer 2, Djedje, Maillot, Boyer, Berrthet

Saint-Vallier : Boucaud 17, Ferguson 11, Kebe 10, Kalemba 10, Degre 8, Geu 7, Pineau 2, Derraoui, Pitard, Cazenobe.

Mais voilà, la formation drômoise est tombée sur une armada bisontine impériale des deux côtés du terrain. Pensez que le BesAC a inscrit 91 points tout en laissant son adversaire à 67 points, lui qui tournait à plus de 90 unités sur ses 12 derniers matches. Au regard des chiffres, c'est une performance XXL, pas loin d'être un exploit.

Quentin Hanck et ses coéquipiers se sont même permis de remporter les quatre quart-temps, ce qui signifie qu'ils ont réalisé un match plein, sans temps faibles face à une équipe qui n'a mené en tout et pour tout qu'une seule fois (22-23, 22e). Le reste du temps, c'est le BesAC qui a fait la course en tête sous l'oeil et les encouragements d'un public dont l'enthousiasme a été nourri au rythme de cette flamboyante mise en scène. Sans doute la frustration ressentie au terme de la courte défaite à Mulhouse trois jours plus tôt, a-t-elle servi de ferment à cette superbe partition jouée par la troupe de Laurent Kleefstra.

Avec un écart final qui en dit long sur la domination locale : + 24 (écart maximal à + 28 : 91-63. Mais ne croyez pas, rien n'a été facile, rien n'a été donné dans ce match sans concession et d'une intensité de tous les instants. En fait, cette large victoire, le BesAC est allé la chercher avec son talent certes, mais aussi avec son état d'esprit et tout son coeur.

Défensivement le BesAC a mis une incroyable puissance dans le combat, une farouche agressivité, le tout dans l'aide mutuelle, la solidarité.

Certes l'ancien bisontin Jonathan Boucaud, tout comme l'arrière US Ferguson, ont bien essayé de faire des misères, mais ça n'a pas suffi, loin de là, à déstabiliser un ensemble vendredi soir remarquablement équilibré. Notamment en seconde mi-temps pendant laquelle le BesAC a littéralement "mangé" Saint-Vallier, avec cette fois une belle maitrise de la balle (10 balles perdues et seulement 3 sur les 20 dernières minutes).

Alors on mettra en exergue le double double de Ben Kovac (17 pts et 10 rebonds), mais aussi les scorings de Dahaba Magassa (18 pts), Calvin Jubenot (16 pts), Aaron Falzon (16 pts), la volonté des deux meneurs Idrissa Ouye et Claudien Eliezer-Vanerot ou encore le rôle de régulateur du capitaine Quentin Hanck. Mais cette victoire est une victoire collective, car chacun y a apporté sa pierre. Avec le bonheur en fin de match de voir apparaitre la jeune garde Théo Maillot, Age Buzer et Paul-Antoine Berthet.

Une vraie fête prolongée et partagée pendant de nombreuses minutes sur le parquet des Montboucons.

Le suspense de qualification en Poule haute reste entier

Sans compter qu'au niveau du classement, ce succès permet au BesAC de s'approprier la 7e place à égalité de points avec Loon, Boulogne et Feurs, à un point de LyonSO.

Alors, dans ces conditions, le BesAC peut-il se qualifier pour la Poule haute en Phase 2. Qu'on le sache, cette heureuse issue est effectivement redevenue possible à un match du terme de la Phase 1. Mais ça passe d'abord par une victoire à Boulogne/mer vendredi prochain et ensuite par un alignement des planètes. Pensez que 5 équipes sur cette dernière étape seront en course pour les 6e et 7e places. Avec deux confrontations entre équipes concernées. Même Alfred Hitchcock aurait difficilement pu concocter pareil suspense...

(Communiqué du Besac)