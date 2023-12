Le BesAC un ton en-dessous face au Havre

Le BesAC n’est pas parvenu à s’imposer devant le public du palais des sports hier soir face à une équipe havraise un peu plus régulière et très efficace en défense. Les Bisontins sont toujours 10e du classement.

N1 : BesAC - Le Havre : 70-83 (13-15, 21-26, 12-15, 24-26)

Dans un premier quart temps laborieux, le BesAC a bien eu du mal à se défaire de la rugueuse défense havraise. La mire a d'ailleurs eu du mal à se régler et les 9 premiers points ont été obtenus uniquement sur lancers francs (9/12, 1er QT). À défaut de réussir leurs tirs, les Bisontins sont au moins restés solides en défense et ont ainsi évité de prendre l’eau en n’étant mené que de deux points à l’issue du premier quart-temps.

L’écart s’est cependant creusé par la suite. En difficulté sous le panier, Rey n’était pas aussi efficace qu’à son habitude tout comme Rémi Dibo, auteur de stats cata avec seulement 2 paniers réussis sur 15 tentatives… Avec 14 pts sur la rencontre, Marc Kwedi a heureusement fait du bien mais face à un adversaire toujours aussi rude en défense et plus efficace en attaque le BesAC accusait encore un retard de 8 points à la pause (34-42).

L'écart se creuse au retour des vestaires

Le jeu a ensuite perdu en qualité au retour des vestiaires. Des fautes à répétition, un manque de précision sur lancer franc à l’image de Beaubois décidément à la peine (0/4) et seulement six points obtenus pour le BesAC à la moitié du troisième quart-temps… Le Havre s’est montré guère plus efficace, mais avec cependant plus de présence au rebond et une meilleure réussite à 3 pts les Normands ont su garder les commandes (46-57).

Dans le dernier quart-temps, les Bisontins ont une nouvelle fois tenté de réagir, un peu trop tardivement peut-être. Car à l’image du contre de Thomas parti seul au panier sans être inquiété par la défense bisontine, le gros du travail était déjà fait pour Le Havre. Ni les tentatives de Diehl aux 3 points, ni l’efficacité de Da Silva sur lancer-franc (10/12) n’auront finalement permis aux Bisontins de rattraper leur retard et de venir inquiéter les Havrais déjà largement devant (70-83).

L’écart continue de se creuser entre le top 5 et le BesAC qui risque désormais de regarder davantage dans le rétroviseur que devant lui.