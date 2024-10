Le BesAC vise la passe de quatre ce mardi à Andrézieux

N1 : SCABB Andrézieux-Saint-Chamond – BesAC, mardi 8 octobre à 20h à Andrézieux

La victoire contre Loon Plage (90-84) vendredi dernier au palais des sports de Besançon a permis au BesAC de signer un 3e succès d’affilé et d’emmagasiner une bonne dose de confiance. Et ce ne sera pas de trop pour aller affronter dans la Loire le SCABB, né cet été de la fusion entre Saint-Chamond (Pro B) et Andrézieux (N1). L’ambition de la nouvelle entité est de rejoindre très vite l’élite du basket français par le biais de Saint-Chamond qui dispose d’un superbe Palais des sports flambant neuf, tout en gardant une activité forte à Andrézieux avec une équipe de N1.

Après un début de saison difficile, le SCABB s’est bien repris et reste sur deux succès de rang contre Charleville (84-67) et à Lyon (67-76) grâce notamment à une défense de fer qui n’encaisse "que" 67 points par match en moyenne.

Rester sur les mêmes standards

Mais ce type d’adversaire, le BesAC vient justement de prouver qu’il était en mesure de le gérer en infligeant 90 points à Loon Plage qui n’en prenait alors en moyenne que 64. Il faudra donc rester sur les mêmes standards de jeu pour cette fois venir à bout de la défense du SCABB, à savoir faire vivre la balle avec patience, rigueur, en alternant intérieur – extérieur et en faisant preuve de précision. Avec dans ce domaine, l’espoir que les maitres scoreurs Ben Kovac, Calvin Jubenot et autre Quentin Hanck restent sur leur lancée. Mais il faudra également que les Bisontins se montrent performants de l’autre côté du terrain en mettant suffisamment d’intensité et de volonté pour protéger leur panier avec la touche tactique de coach Laurent Kleefstra.

Dans ces conditions, le BesAC pourra-t-il alors poursuivre sa très bonne série ? Réussir une série de quatre serait en tout cas historique. Jamais en effet depuis six ans révolus que le BesAC évolue en N1, il n’a connu le bonheur de quatre victoires de rang… Ne reste donc plus qu’à écrire l’histoire.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Buzer, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.