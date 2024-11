Le Campus Bouloie Temis salué par le prix national d’architecture Equerre d’argent 2024 

Le Campus Bouloie Temis, en cours de transformation dans le cadre d’un programme de rénovations, de constructions et d’aménagements paysagers, a été distingué par le prix Équerre d'argent 2024 dans la catégorie ”Espaces publics et paysagers”, a-t-on appris mardi 26 novembre 2024.

Ce prix, décerné par les revues Le Moniteur et AMC, honore Grand Besançon Métropole (maîtrise d’ouvrage confiée par l’Etat) et l’agence d’architecture et de paysage Altitude 35* (maîtrise d’œuvre complète) pour ”leur engagement visionnaire en matière de développement urbain et paysager au bénéfice des étudiants, de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire, des Bisontins”, rapporte un communiqué de la métropole.

Une reconnaissance nationale pour un projet exemplaire

Le prix Équerre d’argent récompense annuellement un binôme commanditaire (maitre d’ouvrage) et architecte (maître d’œuvre) qui a contribué à la construction d’un ouvrage dans l’année. Il constitue un prix de référence à l’échelle nationale en matière d’architecture.



L’attribution de l’Équerre d’argent au projet de transformation du Campus Bouloie Temis, le plus grand des campus bisontins avec 8.000 étudiants, salue le travail de conception réalisé par Altitude 35 et de réalisation de ce projet d’envergure, "qui illustre la capacité collective du territoire à conjuguer innovation, durabilité et attractivité", selon GBM.

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche globale qui vise à moderniser les infrastructures universitaires et de recherche, créer des espaces de vie ouverts et accueillants et à respecter les enjeux environnementaux, pour offrir les meilleures conditions de travail, d’étude et d’épanouissement à l’ensemble des usagers du plus grand campus bisontin. Pour la métropole, "Ce campus transfiguré confortera l’excellence et l’attractivité du site bisontin, tout en étant un démonstrateur des nécessaires transitions environnementales à mettre en œuvre."

En cohérence avec la stratégie du Plan Climat Air Energie de Grand Besançon Métropole, ce projet repose sur une vision intégrée des enjeux sociétaux actuels et futurs en matière d’évolution des métiers comme des usages du campus de demain, d’adaptation aux changements climatiques (réhabilitation énergétique et connexion au réseau de chaleur urbain), de préservation de la biodiversité (désimperméabilisation des sols, plantations variées), comme de renforcement des mobilités douces et durables.

Un programme à 80 millions d'euros

La réalisation du programme de modernisation du campus, qui a débuté en 2020, va s’échelonner jusqu’en 2027 et repose sur une coopération public-public inédite. Dans ce cadre, ce sont près de 80 millions d’euros qui sont investis par la Région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Besançon Métropole, l’État, l’université de Franche-Comté, le Département du Doubs, la technopole Témis, la Ville de Besançon, l’Europe (FEDER), le Crous Bourgogne-Franche-Comté et l’école d’ingénieurs Supmicrotech-Ensmm.

Le projet d’aménagement paysager récompensé représente quant à lui une enveloppe de près de 10 millions d’euros financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Besançon Métropole, le Département du Doubs et l’Université de Franche-Comté.