Le château de Joux rouvre bientôt ses portes

Au programme ? Des visites guidées mais pas que. Il sera également possible de découvrir l’exposition La guerre de 1870-1871 et la retraite de l'armée de l'Est".

À propos des visites guidées

A partir du 1er avril, de nombreux départ en visite sont proposés en semaine et les week-ends

En semaine, 7 départs en visite : 10h - 10h30 - 11h30 - 14h -14h30 - 15h30 - 16h15

Le week-end, 9 départs en visite : 10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 14h -14h30 - 15h - 15h30 16h15

Visite thématiques

Découvrez le Château sous un autre jour et participez à une visite guidée thématique inédite. Divers thèmes seront abordés vous permettant de découvrir les aspects variés du site et des facettes uniques du Château de Joux.

chaque 1er samedi du mois, à 15h00 ;

durée 1h30 - Tarifs visite guidée.

Réservation par téléphone au 03.81.69.47.95 ou par courriel à l’adresse contact@chateaudejoux.com

Exposition

"La guerre de 1870-1871 et la retraite de l'armée de l'Est"

Exposition accessible à tous durant les horaires d’ouverture au public du 1er avril au 15 novembre 2025

L’exposition de panneaux retrace l’histoire d’un conflit européen méconnu qui a unifié l’Allemagne, forgé l’identité suisse et fondé la République française. En pleine guerre, alors que l’armée française de l’Est fait retraite vers la Suisse pour y trouver refuge, elle livre son dernier combat au pied du Château.

Infos +

