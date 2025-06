Le CHU de Besançon au coeur de la journée de réflexion sur le don d’organe

Le 22 juin 2025, ce sera la Journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs. D’années en années, le CHU de Besançon multiplie ses efforts concernant la sensibilisation sur ce sujet. En 2024, le CHU et la Ville de Besançon sont même devenus ambassadeurs du don d’organes.

Cette journée vise à sensibiliser, informer et inciter chacun à réfléchir à sa position sur le don, et surtout à en parler à ses proches. Même si la greffe peut sauver des milliers de vie, seulement 47% des Français partagent leur position sur le sujet avec leur entourage. Cela peut poser problème, car en France, toute personne est présumée donneuse d’organes et de tissus après son décès, sauf si elle a exprimé son refus de son vivant. Si la personne n’a pas fait connaître sa position en informant ses proches, en rédigeant un document écrit et authentifié confié à une personne de confiance, ou en s’inscrivant sur le registre national des refus, son corps pourra être utilisé à des fins médicales ou scientifiques. "Il est essentiel d’exprimer sa volonté afin que les proches aient très clairement connaissance du positionnement en cas de décès", insiste le CHU de Besançon.

82 boulangeries volontaires

Pour faire connaître leur combat, l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC), le Groupement hospitalier de la Haute-Saône (GH70) et la Ville de Besançon se sont joints au CHU de Besançon ainsi qu'à 82 boulangeries. Ensemble, ils ont un objectif commun : encourager une meilleure compréhension et un plus large soutien du grand public à cette cause. Pour cela, les boulangers participants, remettront à leur clientèle des emballages préparés pour l’évènement, conçus par les groupes hospitaliers. Les infirmières travaillant dans le secteur des prélèvements d’organes et de tissus, seront dans ces boulangeries volontaires afin de sensibiliser les clients.

La mascotte phare de l’évènement, que le CHU de Besançon a créé en 2023, revient en 2025. Représentant "la générosité et la sympathie", à travers un costume en forme de coeur rose munit d’un ruban vert, ressurgi cette année pour encore plus marquer les esprits et dissiper tout tabou sur le sujet.

Une coordination hospitalière spécialisée

Au CHU de Besançon, des prélèvements d’organes et de tissus sont effectués chaque année pour être greffés à des patients de toutes la France. Une coordination hospitalière spécialisée est en charge de cette activité. Elle s’occupe de l’organisation des prélèvements, de la prise en charge des donneurs potentiels, du recueil du témoignage des proches concernant la volonté du défunt, ainsi que de leur accompagnement. Elle coordonne également les interventions avec les équipes médicales et veille à informer les professionnels de santé, les établissements scolaires et le grand public sur le don d’organes.

Le don d’organe sauve des milliers de personnes : en France, environ 63.000 personnes peuvent vivres grâce à ces dons, et environ 10.000 nouveaux patients attendent une greffe d’organe chaque année.

En chiffres : le don d’organes et de tissus au CHU de Besançon

Activité de la coordination hospitalière du CHU de Besançon :

68 donneurs potentiels (personnes susceptibles de pouvoir donner leurs organes)

30 donneurs prélevés

21 refus et 10 contre-indications

7 autres

Nombre de prélèvements réalisés au CHU de Besançon :

56 reins

27 foies

9 cœurs

3 poumons

3 pancréas

3 pancréas/ilot

153 cornées

5 prélèvements d’épiderme

28 prélèvements de tissus artério-veineux

Nombre de greffes réalisées au CHU de Besançon :