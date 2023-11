Le classement de Shanghai 2023 valorise l’Université de Franche-Comté

Après avoir dernièrement intégré les prestigieux palmarès QS World University Rankings, QS Europe University Ranking et Times Higher Education, l’université de Franche-Comté confirme sa progression dans les classements internationaux. Cette année 2023, l’établissement est mentionné dans cinq classements thématiques du très reconnu Global Ranking of Academic Subjects publié par Shanghai Ranking, a commenté l’Université dans un communiqué de presse du 7 novembre 2023.

Très attendu par l’écosystème de la recherche à travers le monde, ce palmarès permet à l’université de Franche-Comté de se hisser directement à la 28ème place sur les 83 établissements français classés, puisqu’elle apparait dans cinq domaines thématiques :

Mathematics : rang situé entre 201 et 300,

Mechanical Engineering : rang situé entre 201 et 300,

Electrical and Electronic Engineering : rang situé entre 301 et 400,

Clinical Medicine : rang situé entre 301 et 400,

Medical Technology : rang situé entre 301 et 400.

"Nous adressons nos plus vives félicitations à tous nos collègues pour cette belle mise en valeur de la qualité de leurs recherches. Ce n’est qu’une première étape et nous continuerons sans relâche à soutenir nos équipes et nos chercheurs. Notre position dans ces classements internationaux consacre la reconnaissance de l’excellence de leurs travaux", se sont réjouis Macha Woronoff, Présidente de l'université de Franche-Comté et Hugues Daussy, vice-président recherche de l’université de Franche-Comté.