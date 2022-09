Le club de hockey sur gazon de Besançon recrute de nouveaux membres

Le Besançon hockey club a repris ses entraînements en salle et sur gazon début septembre et recrute dès à présent de nouveaux membres. La saison a commencé par une compétition le week-end du 3 et 4 septembre à l'occasion du tournoi des vendanges à Strasbourg.

Avec ses 8 années d'existence, le club de Besançon entame une nouvelle saison avec deux entraînements par semaine :

Les lundis de 21 heures à 22 h 30 en salle au gymnase Diderot

Les mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 en extérieur au terrain synthétique de la Malcombe

Plusieurs compétitions interclubs sont prévues pendant l'année.

Une séance découverte mercredi 21 septembre

Le hockey est un sport atypique, en équipe mixte et ouvert à toutes et tous, quelque soit le niveau. Ce sport fait aussi parti des première disciplines collectives à avoir été représentées aux jeux olympiques.

Afin de découvrir ce sport, le Besançon hockey club vous invite à son entraînement du mercredi 21 septembre à 19 h 30 sur le terrain synthétique de la Malcombe, en présence de l'équipe et de son président.