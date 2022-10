Le concours de collecte de piles et batteries du Sybert est lancé !

Du 10 octobre 2022 au 20 janvier 2023, les établissements scolaires qui auront collecté le plus grand nombre de piles et de batteries usagées se partageront six prix décernés par le Sybert, allant de 100 à 400 €.

Pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance du geste de tri et au recyclage des piles et batteries usagées, le Sybert (Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets) organise une nouvelle édition du concours de collecte de piles et batteries usagées dans les écoles.

En collaboration avec Batribox, la solution de recyclage de l'éco-organisme SCRELEC, ce défi sera lancé aux 110 écoles élémentaires situées dans le périmètre du territoire du SYBERT (du CP au CM2).

Six prix en jeu

Du 10 octobre 2022 au 20 janvier 2023, les établissements scolaires qui auront collecté le plus grand nombre de piles et de batteries usagées se partageront désormais six prix - deux de plus que les éditions précédentes - allant de 100 à 400 €, pour leur permettre le financement d'un projet scolaire (achat de matériels, visites, ateliers, …).

En 2022, 24 écoles et 3 914 élèves avaient répondu à l'appel avec un total de 8 490 kg de piles et de batteries usagées collectées.

Pourquoi une collecte de piles ?

Les piles et les batteries contiennent de nombreux métaux comme du zinc, du cobalt, du fer, … Recycler ces matières permet d'économiser les ressources de la planète et de préserver les écosystèmes. Une fois récupérés et valorisés, ces matériaux sont réutilisés pour la fabrication de nouveaux objets : vélos, pièces automobiles, clés, …

À ce jour, 1 pile sur 4 se retrouve encore jetée à la poubelle et n'est pas valorisée.

Comment s’inscrire au concours ?

Les écoles élémentaires qui souhaitent participer peuvent s'inscrire depuis le site internet du Sybert. Elles ont jusqu'au 21 octobre pour remplir le formulaire d'inscription. Les résultats de cette nouvelle édition seront communiqués en mars 2023.