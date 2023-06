Le conducteur venu percuter le motard décédé à Ornans s’est endormi au volant

Le procureur a fait la lumière sur cet accident de la route qui s’est produit samedi dernier à Ornans.

En fin de matinée, à la sortie d’Ornans, un véhicule, avec à son bord un conducteur de 21 ans et une passagère de 28 ans, était venu percuter de plein fouet un motard de 76 ans, décédé suite au choc.

Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs tout comme l’utilisation d’un téléphone portable au moment des faits. Mais il s’est avéré que le jeune homme "opérait un déménagement depuis le Loiret" précise Étienne Manteaux et qu’il "s’était mis la pression de tout réaliser en très peu de temps".

"On n'est pas seul au monde quand on est dans un véhicule"

Pris dans l’effervescence de ce déménagement, le jeune homme n’avait pas dormi de la nuit. C'est donc parce qu'il était accablé de fatigue, qu'il s'est endormi au volant de son véhicule et est venu percuter le motard qui passait par là. "En analysant la chaine de causalité, on se rend compte qu’il y a très peu de place à la fatalité" constate Étienne Manteaux qui déplore le fait que même à 21 ans, "personne n’est tout puissant". "On n'est pas seul au monde quand on est dans un véhicule" a martelé le procureur qui a déploré des"conséquences absolument dramatiques".

Le conducteur a été déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule à moteur. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Besançon le 21 juillet 2023 pour homicide involontaire par imprudence.