Le couple Lovera et Ducordeau fait sonner les cloches de la Transju’ !

Compagnons dans la vie et coéquipiers du Team Vercors Isère, Victor Lovera et Juliette Ducordeau ont tous les deux remporté la Transjurassienne, ce dimanche 9 février à La Darbella (domaine nordique de la Station des Rousses). Malgré un parcours réduit en raison des conditions d’enneigement, la plus grande course de ski de fond en France fut encore une belle fête populaire, dans la tradition et le plus pur esprit de la Transju’.

À retenir : Victor Lovera et Juliette Ducordeau, un duo en or sur la Transjurassienne

Simon Vuillet et Hanna Fine vainqueurs de la Transju’ Classic 50

Une grande fête populaire avec près de 4000 skieurs sur l’ensemble des courses

"J’ai hâte de voir la suite.". Victor Lovera a vu ! Septième en janvier sur le 10 km de l’étape de Coupe du monde des Rousses, le Français avait témoigné de son impatience et de son appétit sur la suite de la saison. Ce dimanche, il a signé un superbe retour dans le Jura, à quelques kilomètres seulement de la piste des Tuffes où il avait enregistré son meilleur résultat international. Au terme d’un parcours ramené à 40 km (*), le skieur de 24 ans, membre du Team Vercors Isère, s’est imposé au sprint sur l’aire d’arrivée installée à la Darbella (commune de Prémanon).

Après deux premières boucles animées par un peloton d’une quinzaine de skieurs, sept hommes se détachaient dans les premiers efforts du dernier tour. A l’amorce du sprint, ils n’étaient plus que trois à pouvoir succéder au Suisse Jason Rüesch et prétendre à la cloche remise au vainqueur. Au prix d’un dernier effort, Lovera réussissait à remporter cette étape du circuit mondial Worldloppet (circuit qui rassemble les 20 plus prestigieuses courses de ski nordique longue distance) et quatrième étape du Marathon Ski Tour, Challenge national "Longues distances".

"Je suis évidemment très content de gagner, confie-t-il. C’était ma première Transju’. Je savais que j'étais en forme. J'ai essayé de partir assez vite, de prendre un gros rythme mais je n'ai pas réussi à m'échapper. Il a même fallu attendre le sprint. Cette boucle était dure. Avec les nombreux passages, ça brassait beaucoup. Au dernier virage, rien n'était fait, j'étais encore deuxième. Mais il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. Ça s'est joué à 50 mètres."

Julien Arnaud, vainqueur le week-end dernier à La Féclaz, et Gérard Agnellet, habitué des places d’honneur sur la Transjurassienne (2e en 2019, 3e en 2022, 4e en 2023), complètent le podium. Membre de l’équipe de France en Coupe du monde et très performant notamment sur les épreuves de sprint, Renaud Jay prend la quatrième place. "Je suis très content que cette course ait eu lieu, insiste Victor Lovera. C'était ma première Transju’. Je tiens à remercier les organisateurs et les bénévoles qui se sont battus pour organiser cette course. C'est une belle fête populaire. Bien sûr, j'espère un jour faire le grand parcours. Nous l'espérons tous. Mais c'était une super journée."

Cavalier seul de Juliette Ducordeau

Dans la course féminine, Juliette Ducordeau, elle aussi sous les couleurs du Team Vercors Isère, a très rapidement pris les commandes bouclant le premier tour avec déjà 20 secondes d’avance sur ses poursuivantes et le deuxième avec 1’45’’. Elle inscrit son nom à la suite de Coralie Bentz (12e cette année). "Je suis morte, lâche à l’arrivée la skieuse de 26 ans. C'était hyper dur mais je me suis beaucoup amusée. Je suis partie hyper vite pour tout de suite faire la différence et ensuite tenir un groupe avec des gars. Je suis contente parce que j'ai eu des collègues toute la course. Je me suis trop fait plaisir. C'était trop bien."

Plaisir de la victoire et plaisir d’avoir également découvert l’ambiance de la Transju’. "Je n'avais jamais fait la Transju’ donc je ne peux pas comparer avec le circuit traditionnel. Mais honnêtement, j'ai adoré. Il y avait une super ambiance. Ça ressemble à ce que je fais d'habitude en Coupe du monde. C'était cool."

Simon Vuillet, de La Transju’Jeunes à la Transju’ Classic

Samedi, les adeptes du style classique ont pu profiter d’excellentes conditions de neige. Chez les Élites, huit hommes se sont rapidement détachés. Il a fallu attendre l’entame de la troisième et dernière boucle pour voir le groupe exploser sous l’impulsion de Simon Vuillet. L’attaque du "local de l’étape", sociétaire du club du Grandvaux et membre de la formation I3 Ski Team, était même décisive. Très en forme ces dernières semaines (victoire sur le Marathon de Bessans), le Jurassien de 25 ans filait irrésistiblement vers la victoire. "Ramener la cloche à la maison est forcément très spécial pour moi", confie Simon (également 5e, dimanche sur l’épreuve en skating). J'ai grandi avec la Transju’. Je pense que j’ai participé à toutes les Transju’ Jeunes. Marie-Pierre Guilbaut, aujourd’hui directrice de course, était même mon institutrice. Elle m’a fait aimer la compétition et m’a encouragé à aller au ski-club. C’est un beau clin d’œil. C'est sûr que l’on préfère toujours traverser les villages et l’ambiance de la Transju habituelle, mais il y avait quand même du monde au bord de la piste. La piste était de qualité, il y avait de quoi faire. Ça reste la Transju’, donc je suis content. L'objectif c'est de gagner les courses en France, et puis de performer sur le circuit classique à l'international. » Simon a également remporté le challenge Ultratrans récompensant les fondeurs ayant participé aux deux épreuves du samedi et du dimanche.

Hanna Fine en tête du début à la fin de la Transju’ Classic

Chez les femmes, la Française Hanna Finne, déjà la meilleure du 30 km à Bessans en janvier, a fait cavalier seul et succède à Jennifert Lambert. Seule en tête dès les premiers kilomètres, elle a ensuite pu gérer la suite de sa course. Elle devance les deux coéquipières du Team Nordic Expérience, Laurie Flochon Joly et Amélie Suiffet, arrivées main dans la main. "Je suis trop contente, lâche la gagnante du jour, tout juste 25 ans. C'était une super journée. Tout allait bien : le corps répondait bien, les skis aussi. Je suis avec le team ED System Vltava Fund Ski Team, mais il y a toujours le team Vercors qui m'aide pour les skis et qui m'accueille sur les courses en France. Le premier tour j’étais étonnée d’être avec les garçons. À la relance, c'est parti et je n'ai pas pu suivre. J'ai fait les deux tours suivants toute seule en essayant de trouver un rythme pour garder l'avance que j'avais." Objectif rempli avec la victoire et surtout beaucoup de plaisir tout au long de la course. "Elle est belle cette boucle, ajoute-t-elle. Franchement, elle était dure. En poussée, c'était exigeant. C'est un beau parcours avec une montée difficile et une descente technique où j’ai d’ailleurs failli tomber. Heureusement, j’ai réussi à me rattraper. Merci à l'organisation d'avoir maintenu l’épreuve parce que c'est un super événement. Vraiment, c'est incroyable. Ça reste une vraie Transju’. Il y a de la neige, du monde, de l'ambiance. Ça valait le coup de venir !"

Des sourires pour tous… de 6 à 90 ans !

Derrière les champions, des sourires. Beaucoup de sourires. À l’image de celui de la plus jeune participante, six ans, escortée par tout un groupe de l’association « Skiez pour elles », mobilisée pour la recherche contre les cancers féminins. Les sourires d’Aurélien Ducroz et Ian Lipinski, deux grands skippers fidèles à la Transju’, celui du freerider Enak Gavaggio. Les sourires de tous ces skieurs venus du monde entier (800 étrangers représentant 37 nations) et de pratiquement tous les départements français. Les sourires des indispensables et si dévoués bénévoles sans qui rien ne serait possible. Le sourire enfin de François Millet, 90 ans, doyen du week-end, tout heureux de terminer la boucle de cette édition sur la Rando en classique. Dimanche, au départ, ils étaient encore huit « sénateurs », huit à avoir participé à toutes les Transju’ depuis sa première édition en… 1980 ! Parce qu’une Transju’, ça ne se manque pas.

Inscriptions 2026

Les inscrits 2025 qui prévoient de venir sur La Transju’ 2026 se verront offrir une remise de 25% sur leur inscription (hors option). "Nous souhaitons par ce geste remercier les fondeurs qui nous soutiennent dans notre décision. Nous avons réussi à proposer une alternative pour parer au manque de neige et faire perdurer l’esprit Transju", explique Pierre-Albert Vandel.

Pierre-Albert Vandel, président de Trans’Organisation :

"Malgré le manque de neige qui nous a obligés à nous adapter, cette édition est une réussite. Nous sommes ravis d’avoir vu voir autant de monde sur le site et sur les pistes avec près de 4000 participants sur le week-end ! Nous avons pu comme toujours nous appuyer sur une formidable équipe et de fidèles partenaires, institutionnels et privés. Les sourires et les mots des participants à l’arrivée sont une belle récompense pour tous les efforts de ces derniers jours pour maintenir une épreuve et offrir une belle expérience aux skieurs, venus de partout en France mais aussi de l’étranger. Même si ce n'est pas le parcours historique de La Transju', nous avons réussi à proposer un parcours avec des bonnes conditions et des difficultés sportives. Le sport et la fête étaient au rendez-vous. L'esprit de la Transju' perdure !"

(*) : En raison d’un enneigement insuffisant sur certains secteurs reliant les massifs, le parcours avait été réduit à 40 km, avec une aire de départ et d’arrivée installée à La Darbella et une boucle de 13,3 km à parcourir à trois reprises.

Podiums

Transju’ Skating 50

Hommes

1. Victor Lovera (FRA, Team Vercors Isère), 1h21’32’’

2. Julien Arnaud (FRA, Team Nordic Expérience), à 2’’

3. Gérard Agnellet (FRA, Haute Savoie Nordic Team), à 2’’

Femmes

1. Juliette Ducordeau (FRA, Team Vercors Isère), 1h28’56’’ (28e au scratch)

2. France Pignot (FRA, Haute Savoie Nordic Team), à 2’06’’

3. Félicie Chappaz (FRA, Haute Savoie Nordic Team), à 2’06’’

Transju’ Classic 50

Hommes

1. Simon Vuillet (FRA, I3 Ski Team), 1h29’59’’

2. Avelino Napflin (SUI, Team Nordic Expérience), à 47’’

3. Antoine Millet (FRA, Team Nordic Expérience), à 49’’

Femmes

1. Hanna Fine (FRA, Ed System Vltava Fund Ski Team), 1h38’38 (9e au scratch)

2. Laurie Flochon Joly (FRA, Team Nordic Expérience), à 1’50’’ (10e au scratch)

3. Amélie Suiffet (FRA, Team Nordic Expérience), à 1’51’’ (11e au scratch)

(Communiqué)