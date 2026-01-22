Le directeur de cabinet de Lecornu candidat aux municipales en Haute-Saône

Le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, Philippe Gustin, va se présenter aux élections municipales de la petite ville de Fougerolles-Saint-Valbert, son berceau familial, en Haute-Saône.

Philippe Gustin, 65 ans, sera finalement tête de liste, la maire sortante Christiane Oudot lui ayant passé le relais plus tôt que prévu comme elle l'a expliqué au quotidien régional L'Est Républicain. Matignon a confirmé cette candidature et les propos de la maire sortante à la presse locale.

Le candidat, qui restera à la tête du cabinet du Premier ministre pendant la campagne, prévoit "de travailler en équipe, en se répartissant les tâches" et sera présent à Fougerolles le week-end. Il assure qu'il "retrouvera toute (sa) liberté en avril 2027", soit au moment de la présidentielle, laissant supposer au passage que Sébastien Lecornu devrait rester à Matignon jusqu'à cette date.

Ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre de l'Education nationale Luc Chatel (2009-2012), cet ex-instituteur devenu énarque sur le tard a été ambassadeur en Roumanie, avant de suivre Sébastien Lecornu comme directeur de cabinet au département de l'Eure, puis aux ministères des Outre-mer et des Armées. Il a aussi dirigé le cabinet de l'actuelle ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Philippe Gustin, qui a écrit un livre sur sa famille de bouilleurs de crû originaire de Fougerolles, "capitale du kirsch", affirme vouloir "faire profiter" la commune de 3.780 habitants de ses "compétences" et de son "réseau pour trouver des sources de financement".

Mme Oudot, 76 ans, qui devait lui passer la main "dans un an ou deux", a expliqué que la fonction de maire était "très lourde", mais elle figurera sur la liste en deuxième position.

(AFP)