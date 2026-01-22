Jeudi 22 Janvier 2026
HAUTE-SAÔNE (70)
Politique

Le directeur de cabinet de Lecornu candidat aux municipales en Haute-Saône

Publié le 22/01/2026 - 08:06
Mis à jour le 22/01/2026 - 08:28

Le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, Philippe Gustin, va se présenter aux élections municipales de la petite ville de Fougerolles-Saint-Valbert, son berceau familial, en Haute-Saône.

Philippe Gustin © DR- profil Linkedin
Philippe Gustin © DR- profil Linkedin

Philippe Gustin, 65 ans, sera finalement tête de liste, la maire sortante Christiane Oudot lui ayant passé le relais plus tôt que prévu comme elle l'a expliqué au quotidien régional L'Est Républicain. Matignon a confirmé cette candidature et les propos de la maire sortante à la presse locale.

Le candidat, qui restera à la tête du cabinet du Premier ministre pendant la campagne, prévoit "de travailler en équipe, en se répartissant les tâches" et sera présent à Fougerolles le week-end. Il assure qu'il "retrouvera toute (sa) liberté en avril 2027", soit au moment de la présidentielle, laissant supposer au passage que Sébastien Lecornu devrait rester à Matignon jusqu'à cette date.

Ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre de l'Education nationale Luc Chatel (2009-2012), cet ex-instituteur devenu énarque sur le tard a été ambassadeur en Roumanie, avant de suivre Sébastien Lecornu comme directeur de cabinet au département de l'Eure, puis aux ministères des Outre-mer et des Armées. Il a aussi dirigé le cabinet de l'actuelle ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Philippe Gustin, qui a écrit un livre sur sa famille de bouilleurs de crû originaire de Fougerolles, "capitale du kirsch", affirme vouloir "faire profiter" la commune de 3.780 habitants de ses "compétences" et de son "réseau pour trouver des sources de financement".

Mme Oudot, 76 ans, qui devait lui passer la main "dans un an ou deux", a expliqué que la fonction de maire était "très lourde", mais elle figurera sur la liste en deuxième position.

(AFP)

élection municipale municipale 2026 sébastien lecornu

Publié le 22 janvier à 08h06 par Alexane
Politique

Besançon
Politique Social Société

Besançon veut renouveller son soutien à la Maison des femmes avant son ouverture en mars 2026

La Ville de Besançon a présenté, mercredi 21 janvier 2026, une délibération portant sur un nouveau soutien financier au fonctionnement de la future Maison des femmes, dont l’ouverture est prévue le 3 mars prochain. Cette présentation a eu lieu lors d’une conférence de presse conduite par Anne Vignot, maire de Besançon, entourée de plusieurs élues, à l’approche du conseil municipal, le 22 janvier.

anne vignot maison des femmes sécurité violences conjugales violences sexuelles
Publié le 21 janvier à 17h30 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

À l’Assemblée nationale, Dominique Voynet alerte sur les menaces pesant sur le lynx boréal

Mardi 20 janvier 2026, lors de la séance de questions orales à l’Assemblée nationale, Dominique Voynet, députée écologiste du Doubs, a interpellé le gouvernement sur la situation du lynx boréal, espèce protégée et emblématique des massifs du Jura. Son intervention a insisté sur les pressions persistantes qui pèsent sur cette population animale, notamment le braconnage et les collisions routières.

animal braconnage dominique voynet lynx protection transition écologique
Publié le 21 janvier à 14h30 par Alexane
CÔTE D'OR (21)
Education Politique

Mercorsur : la Côte d’Or veut interdire les produits sud-américains dans ses cantines

Le département de la Côte d'Or a annoncé vouloir interdire les produits en provenance d'Amérique du Sud dans les restaurants scolaires des collèges "face aux conséquences" du traité avec le Mercosur. Le département bourguignon d'un demi-million d'habitants a précisé, mercredi 21 janvier 2026, qu'il adressera une circulaire aux principaux des collèges concernant les conditions d'approvisionnement dans les restaurants scolaires.

agriculture cantine mercosur
Publié le 21 janvier à 11h30 par Alexane
France
Economie Politique

Menace de taxes douanières sur les vins : Macron et Genevard montent au créneau face aux menaces de Trump

La France a vivement réagi après la nouvelle menace de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 200 % sur les vins et champagnes français. L’entourage d’Emmanuel Macron, tout comme la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, ont condamné ces déclarations, mardi 20 janvier 2026.

annie genevard champagne donald trump emmanuel macron taxe vin
Publié le 20 janvier à 10h25 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : la liste “Faire mieux pour Besançon” présente ses candidat(e)s sur les réseaux sociaux

La liste “Faire mieux pour Besançon”, soutenue par La France insoumise et menée par Séverine Véziès, candidate à l’élection municipale de Besançon, a diffusé le 19 janvier 2026 un communiqué annonçant le lancement d’une série de publications en ligne. Cette initiative s’inscrit dans la campagne des élections municipales prévues les 15 et 22 mars prochains.

la france insoumise municipale 2026 municipale besançon séverine véziès
Publié le 20 janvier à 09h52 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Vers le rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne ?

Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Éric Liegeon, député LR du Doubs, annoncent, dans un communiqué du 19 janvier 2026, travailler conjointement au rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne. 

député éric liégeon jacques grosperrin les républicains lgv sénateur train
Publié le 20 janvier à 09h16 par Alexane
Franche-Comté
Politique Société

Comprendre et suivre l’extrême droite en Franche-Comté : lancement de l’Obex FC à Besançon

L’Observatoire de l’extrême droite en Franche-Comté (Obex FC) a été présenté officiellement vendredi 16 janvier 2026 à la presse, puis au public lors d’une conférence organisée le soir même salle David à Besançon. Cette plateforme régionale se donne pour objectif de documenter, analyser et rendre accessibles les phénomènes liés à l’extrême droite en Franche-Comté. L’Obex FC est porté par trois fondateurs, membres de l’association Comité pour Clément : "Toufik de Planoise", journaliste, "Walden", militant anti-extrême droite, et "Yoann Muson", universitaire.

extrême-droite féminisme néonazi obex franche-comté observatoire observatoire de l'extrême-droite de Franche-Comté religion
Publié le 19 janvier à 12h00 par Alexane
France
Nature Politique

Loup : la hausse des tirs autorisés relance la controverse entre État et scientifiques

Plusieurs organisations de protection de la nature réunies au sein du Groupe national Loup ont publié un communiqué mardi 13 janvier 2026 critiquant l’annonce du gouvernement visant à relever le plafond annuel de destruction des loups. Cette prise de position intervient alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a évoqué, parmi d’autres mesures, une hausse du taux maximal de tirs autorisés contre l’espèce.

agriculture annie genevard attaque décès défense élevage loup mouton
Publié le 14 janvier à 09h35 par Alexane

