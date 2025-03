Le directeur de l'hôpital de Lons-le-Saunier mis en examen pour harcèlement moral

Le directeur du groupement hospitalier de territoire (GHT) du Jura a été mis en examen pour "harcèlementmoral au travail" et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué vendredi la procureure de la République de Lons-le-Saunier.

Guillaume Ducolomb, directeur du groupement hospitalier qui comprend notamment l'hôpital de Lons-le-Saunier, a pour interdiction "d'exercer l'activité de directeur d'hôpital", "d'entrer en contact avec les plaignants" et "de se rendre dans les établissements des centres hospitaliers Jura Sud", a précisé la procureure Julie Fergane dans un communiqué.

L'homme nommé à la tête du groupement hospitalier en 2018 a fait appel de son placement sous contrôle judiciaire, précise-t-on. Son recours sera examiné prochainement par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Besançon.

Un management "brutal" et des "humiliations" répétées

D'après le quotidien Le Progrès, qui a révélé l'affaire et interrogé de nombreux témoins au sein de l'hôpital de Lons-le-Saunier, certains personnels

de santé et membres de l'encadrement de l'établissement reprochent au directeur un management "brutal" et des "humiliations" répétées.

Le juge d'instruction du tribunal de Lons-le-Saunier avait été saisi des faits par réquisitoire introductif le 17 octobre 2024, après le dépôt de deux plaintes et l'ouverture d'une enquête confiée à la gendarmerie du Jura. Les investigations s'étaient ainsi poursuivies sur commission rogatoire.

(AFP)