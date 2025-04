Reliant Besançon à Montfaucon pour un total de 168 km et 2268 m de dénivelé positif, la Classic Grand Besançon sera la première course du triptyque cyclisme attendu en avril avec le Tour du Jura et le Tour du Doubs. Plus de 120 coureurs issus de 7 nations différentes et représentant 20 équipes sont attendues le 18 avril sur la ligne de départ.