Le FCSM s’impose “sans briller” face à Nîmes

National : FCSM - Nîmes : 1-0

Dans un match où ils se sont finalement procurés que très peu d’occasions, les Sochaliens ont réussi à prendre le dessus sur Nîmes grâce à un pénalty accordé juste avant la mi-temps.

Bien servi par Michel dans la surface de réparation, Fatar, dos au but, a obtenu un penalty après une bousculade d’un défenseur nîmois à la 41e minute de jeu. Le penalty a ensuite été transformé par le capitaine sochalien Malcolm Viltard pour donner l’avantage à son équipe.

Par la suite, le FCSM n’a pas réussi à doubler la mise mais est surtout parvenu à conserver le score et donc les trois points. Pas une surprise pour Oswald Tanchot qui a déclaré en conférence de presse d’après-match qu’il s’attendait à ce que la prestation de ses joueurs ne soit "pas aussi flamboyante que les derniers matchs" car "on a laissé de la gomme, on est entre deux matchs de coupe" et que l’émotion de la coupe a elle-aussi laissé des traces.

C’est toutefois pour lui un signe de "maturité" de son équipe car le technicien en est certain, "il est clair et net qu'il y a deux ou trois mois en arrière ce match-là on le perdait". Moins fougueux, plus costaud défensivement, le FCSM s’est effectivement montré sérieux tout au long de sa prestation hier soir alors qu’avant "on aurait poussé, on se serait ouvert, on aurait peut-être pris un ou deux coups de pied arrêtés" a reconnu Oswald Tanchot.

"Ce genre de match il faut savoir les gagner sans tout le temps briller"

Si des carences techniques ont encore été observées côté sochalien, en face, les Nîmois ont livré un match "très abouti" qui implique de "devoir jouer très juste" a analysé le coach sochalien avant d’estimer que son équipe a encore un peu manque de justesse. Pour autant, "ce genre de match il faut savoir les gagner sans tout le temps briller" lancé Tanchot.

Le coach sochalien n’a pas manqué de remercier le public de Bonal, encore "incroyable" hier soir. "Pouvoir rassembler autant de monde un lundi soir pour un match de national à 18h15 avec de la neige, du verglas et tout ce qu’il s’ensuit... c’est juste incroyable. Donc on va remercier les gens qui sont venus et même si on ne leur a pas donné un grand spectacle je pense qu’ils sont contents de repartir avec les trois points à la maison" a conclu l’entraîneur sochalien.