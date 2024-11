Le graffeur Sébastien Lombardo réalise une fresque sur la façade de Boulanger

Suite au "live painting" réalisé l'an dernier chez Boulanger, cette année l'équipe a souhaité faire une décoration des vitrines.

"Étant donné que Boulanger dans le cadre de l'Ecopart récupère les électroménagers qui ne fonctionnent plus lors de la livraison de nouveaux appareils, nous avons imaginé une décoration sur des vieux appareils", explique Sébastien Lombardo.

Et d’ajouter : "14 appareils ont été peints avec deux scènes une à l’intérieur qui représente plus un paysage féerique et de l'autre côté une fresque plus coloré avec le père Noël qui est heureux de regarder la TV chez Boulanger".