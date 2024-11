Le marché solidaire de Noël revient à Besançon

Organisé par l’association Récidev, le marché de Noël solidaire mettra en avant des vêtements, des livres des jeux et aliments du monde. Au total, plus de 35 associations de internationale et locale se relaieront sous le chapiteau chauffé, pour tenir des stands colorés.

Ce marché, c'est à la fois :

un espace de vente où trouver artisanat, vêtements, livres, jeux et aliments du monde,

une garantie d'achats éthiques,

un lieu d'échanges et de rencontres festif,

un espace restauration qui fera voyager vos papilles,

des animations tous les jours,

la possibilité de rencontrer des associations qui agissent en Bourgogne-Franche-Comté et ailleurs…

Chaque midi (sauf lundi), une association vous accueille sur le stand des Cuisines du monde pour un déjeuner gourmand. Au menu ou à la carte, découvrez ainsi des saveurs venues d’ailleurs. Retrouvez également la buvette solidaire et équitable pour étancher toutes les soifs : jus de fruit, thé, café, vin chaud, jus de pomme-cannelle chaud, bissap et citron- gingembre.

Le marché propose également des animations tout public chaque jour, dont plusieurs concerts de groupes locaux.

