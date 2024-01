Planoise : un collectif de co-propriétaires mobilisé contre les dealers ce jeudi

Importunés par trois jeunes qui souhaitaient visiblement "s’installer pour dealer", les membres du collectif ont appelé les forces de l’ordre qui sont rapidement arrivés sur place. Les trois jeunes en question ont été "contrôlés et évincés", indique la police qui a prévu de passer régulièrement sur le site.

Un bâtiment "aux mains des trafiquants de stupéfiants"

Les co-propriétaires expliquent que le bâtiment situé 5 place de l’Europe à Planoise est "aux mains des trafiquants de stupéfiants" : "Ces derniers filtrent les entrées et sorties du bâtiment. Les locataires, souvent intimidés ou harcelés. Ils quittent un à un leur logement. Dès que les appartements sont vides, ils sont vandalisés et squattés", nous précise-t-on.

"Les communs aux étages peuvent servir de dépôt ou de squat. La sécurité des propriétaires et des locataires n’est plus assurée", s’insurgent-ils en demandant "que l’ensemble des bailleurs et des co-propriétaires s’impliquent et ne restent pas silencieux" (ndlr : il y a 30 co-propriétaires dans l'immeuble) : "Nous sommes conscients que la police fait comme elle peut avec les moyens qu’elle a. Il faut que tout le monde se mobilise pour qu’il n’y est plus de point de deal sur Planoise", conclut le collectif.