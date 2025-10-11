Samedi 11 Octobre 2025
Franche-Comté
Le morbier mis à l’honneur dans la web-série “J’irai AOP chez vous” !

Publié le 11/10/2025 - 18:00
Le 3 octobre 2025, un nouvel épisode de la web-série "“J’irai AOP chez vous” est sorti. Il met à l’honneur la Franche-Comté avec le Morbier de la Fourme de Montbrison…

© web-série “J’irai AOP chez vous” !

Après quatre saisons ayant cumulé plus de 10 millions de vues sur YouTube, la série poursuit sa 5? édition, consacrée aux rencontres entre producteurs AOP à travers toute la France.

Le concept reste fidèle à lui-même : des producteurs partent à la rencontre de leurs homologues pour découvrir leurs pratiques, leurs terroirs et les histoires humaines qui les relient.

Pour ce 4ème épisode direction le Doubs, cette fois c’est le Morbier AOP qui accueille la Fourme de Montbrison AOP dans les montagnes jurassiennes. Pauline et Constance ouvrent les portes de leur atelier à Jules, producteur ligérien passionné, venu découvrir la fabrication si singulière du Morbier avec sa fameuse “ligne grise”, véritable marque identitaire.

Un épisode qui rend hommage à l’authenticité des savoir-faire de Franche-Comté, à travers une rencontre conviviale et gourmande au cœur du Jura…

Publié le 11 octobre à 18h00 par Hélène L.
