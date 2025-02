Le parc Dino-Zoo dévoile les nouveautés pour sa saison 2025

Le lancement de la nouvelle saison sera donné avec l'événement Vacances givrées, qui se déroulera du 22 février au 9 mars. Il sera suivi des Week-ends givrés, les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 mars, dans une ambiance “Âge de Glace”.

Le retour de la patinoire

Pour la deuxième année consécutive, l’expérience de glisse de Dino-Zoo revient avec un tout nouveau décor. Cette patinoire synthétique de 200m², fabriquée dans le Haut-Rhin, permettra à petits et grands de vivre des sensations fortes, tout en restant dans un univers préhistorique.

Accompagnée d’un tout nouveau décor avec des dodos et un tigre à dents de sabre, la patinoire offrira une atmosphère préhistorique. Un parcours de glisse de 150 m² sera dédié aux “Cro-Magnons” les plus aguerris (à partir de 6 ans), tandis que les “Cro-Mignons”, enfants de 3 à

5 ans, profiteront d’une zone de 50 m² spécialement réservée et sécurisée, sous la surveillance des parents.

Infos + :

L’accès à la patinoire est compris dans le prix d’entrée.

Capacité de 80 personnes.

Patins disponibles gratuitement à la location. Les patins personnels ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité.

Les gants seront obligatoires pour accéder à l’activité. Possibilité d’en acheter à la boutique du parc.

Les visiteurs pourront également profiter de casques fournis gratuitement par le parc.

Nouveautés 2025

Aerodactylus

2025 marque également l’arrivée d’une toute nouvelle attraction. Aerodactylus offrira aux visiteurs l'opportunité de “prendre leur envol” dans une expérience immersive et dynamique, où ils pédaleront pour s’élever dans les airs. Sur le thème des reptiles volants, cette attraction mécanique, située près du snack Le comptoir des ptérosaures, sera accompagnée d’une sculpture monumentale de quetzalcoatlus, un ptérosaure de 4 mètres de haut, qui viendra ajouter une touche spectaculaire à la zone thématique des ptérosaures.

Un nouveau film en 4D

Les passionnés de cinéma en 4D seront également comblés cette année avec la projection d’un tout nouveau film : "Retour au monde perdu », mettant en scène les aventures de Bob. Produit en France, ce court-métrage d'animation en 4D plonge les spectateurs dans un univers préhistorique fascinant, alliant action et effets spéciaux.

Infos +

L’accès au cinéma 4D est compris dans le prix d’entrée.

Projections de 4 à 12 séances par jour.

Horaires et programmations à découvrir à l’entrée du parc ou sur les réseaux sociaux.

Et toujours …

Un mammouth qui a toujours la cote

Inauguré en 2024, le célèbre mammouth reste un élément phare du parc et continuera à fasciner les visiteurs avec ses détails impressionnants, tels que ses défenses et ses 30 000 poils synthétiques. Cette reproduction à taille réelle rappelle aux visiteurs l’importance de préserver notre patrimoine naturel et historique.

Feux de camp, fouilles et animations pédagogiques

Les visiteurs retrouveront les animations traditionnelles du parc, avec notamment l’allumage du feu, les fouilles de fossiles et le plaisir de griller des chamallows autour du feu de camp. Ces activités incontournables, à la fois conviviales et immersives, continueront de ravir petits et grands tout au long de la saison.