Quelles conditions pour être bénéficiaire de l’aide Pass’Sport ?

Nouvel honneur pour la capitale franc-comtoise. Les 18 et 19 août, le challenge européen d'ultra combinées "one day" s'invitera pour la première fois sur les pistes d'athlétisme bisontines. Objectif : réaliser en 24h un des deux défis, l'icosathlon et le tétradécathlon, réunissant 14 ou 20 épreuves sportives. Un rendez-vous où plusieurs athlètes, dont quatre champions du monde, viendront s'affronter au stade Léo Lagrange à Besançon.