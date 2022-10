Le pass'sport revient pour une deuxième saison

Relancée par le Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, cette mesure de pouvoir d’achat est destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la pratique sportive, en raison d’un handicap ou pour des raisons financières, un accès facilité à une pratique sportive pérenne en bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer.

Le pass’sport désormais élargi aux étudiants boursiers

Auparavant réservé aux jeunes, le passeport a depuis cette année également pour but d'encourager et facilité une pratique physique régulière auprès des étudiants boursiers. Les étudiants percevant une bourse sur critères sociaux versée par un Crous, l'Aide spécifique annuelle (ASA) ou une bourse versée par un conseil régional dans le cadre d'une formation sanitaire et sociale ont ainsi reçu au début du mois d’octobre leur code personnel par mail. Les associations membres de la Fédération Française de Sport Universitaire sont désormais éligibles au Pass’Sport.

À utiliser avant le 31 décembre 2022

Le dispositif du Pass’sport peut être utilisé pour toute adhésion ou prise de licence, jusqu’au 31 décembre 2022, auprès des associations sportives ou structures suivantes :

Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère des sports et des JOP ;

Associations sportives agréées Sport ou JEP, non affiliées à une fédération agréée, domiciliées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou soutenues au titre de l’année 2022 par le programme « Cités éducatives » de l’Etat.

Il s'adresse aux jeunes qui sont :