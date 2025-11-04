Mardi 4 Novembre 2025
DOUBS (25)
Politique

Le PCF appelle à "retrouver le chemin de l’union" de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Publié le 04/11/2025 - 16:22
Mis à jour le 04/11/2025 - 16:22

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le PCF du Doubs affirme que les conditions d’une union demeurent réunies. "Sur le fond, rien n’a changé ! Aucun désaccord majeur n’est apparu. Les débats qui existent aujourd’hui existaient déjà hier", indique le communiqué.
Le parti rappelle que les forces de gauche et écologistes partagent "une même vision : celle d’une société plus juste, plus écologique, plus solidaire", citant parmi les priorités communes "le logement, les transports, la gestion publique de l’eau, l’éducation, la culture, le sport [et] la tranquillité publique".

Des "postures" plutôt que des désaccords de fond

Le PCF attribue les tensions actuelles non pas à des divergences idéologiques, mais à des comportements politiques : "Ce qui a changé, ce ne sont pas les idées, mais les postures", souligne le communiqué, évoquant "des replis partisans, des calculs personnels, des divisions alimentées par des logiques nationales ou des ambitions individuelles". Et d’ajouter, citant un proverbe populaire : "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage."

Selon le parti, ces divisions affaiblissent la gauche "au moment même où nos concitoyennes et concitoyens attendent de nous des réponses concrètes : sur le pouvoir d’achat, la santé, les services publics, la transition écologique, l’avenir de nos territoires".

Appel à la responsabilité et à la "raison collective"

Le PCF du Doubs dit "refuser cette fatalité" et en appelle à un sursaut collectif. "Nous appelons solennellement nos partenaires de gauche à retrouver le chemin de la raison et du collectif. À faire passer l’intérêt général avant les intérêts d’appareil ou de personne", écrit-il.

Le communiqué rend hommage aux militants écologistes, insoumis, socialistes et aux sympathisants de gauche du département, saluant "leur engagement, leur sincérité, leur volonté de construire des projets émancipateurs".

En conclusion, le PCF du Doubs invite à "renouer le dialogue" et à "reconstruire ensemble une dynamique d’union", fondée "sur des idées et des projets, et non plus sur des postures qui ne trompent plus personne". Le parti termine sur un appel à la mobilisation collective : "L’histoire récente a montré qu’ensemble, la gauche gagne ; divisée, elle s’efface. Retrouvons la raison. Retrouvons le chemin de l’union. Retrouvons ensemble l’espoir."

gauche municipale 2026 parti communiste pcf union

Publié le 4 novembre à 16h22 par Alexane
Municipales 2026

Besançon
Politique

Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti. 

démission joachim taïeb parti socialiste
Publié le 4 novembre à 09h39 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Anne Vignot s’explique dans une lettre ouverte

Anne Vignot, maire EELV de la ville de Besançon également candidate pour l’élection municipale 2026, a souhaité s’exprimer dans une lettre ouverte aux Bisontin(e)s et "à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes".

anne vignot lettre ouverte municipale 2026
Publié le 3 novembre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

anne vignot municipale 2026
Publié le 28 octobre à 15h27 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès
Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane

