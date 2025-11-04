Le PCF appelle à “retrouver le chemin de l’union” de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

Le PCF du Doubs affirme que les conditions d’une union demeurent réunies. "Sur le fond, rien n’a changé ! Aucun désaccord majeur n’est apparu. Les débats qui existent aujourd’hui existaient déjà hier", indique le communiqué.

Le parti rappelle que les forces de gauche et écologistes partagent "une même vision : celle d’une société plus juste, plus écologique, plus solidaire", citant parmi les priorités communes "le logement, les transports, la gestion publique de l’eau, l’éducation, la culture, le sport [et] la tranquillité publique".

Des "postures" plutôt que des désaccords de fond

Le PCF attribue les tensions actuelles non pas à des divergences idéologiques, mais à des comportements politiques : "Ce qui a changé, ce ne sont pas les idées, mais les postures", souligne le communiqué, évoquant "des replis partisans, des calculs personnels, des divisions alimentées par des logiques nationales ou des ambitions individuelles". Et d’ajouter, citant un proverbe populaire : "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage."

Selon le parti, ces divisions affaiblissent la gauche "au moment même où nos concitoyennes et concitoyens attendent de nous des réponses concrètes : sur le pouvoir d’achat, la santé, les services publics, la transition écologique, l’avenir de nos territoires".

Appel à la responsabilité et à la "raison collective"

Le PCF du Doubs dit "refuser cette fatalité" et en appelle à un sursaut collectif. "Nous appelons solennellement nos partenaires de gauche à retrouver le chemin de la raison et du collectif. À faire passer l’intérêt général avant les intérêts d’appareil ou de personne", écrit-il.

Le communiqué rend hommage aux militants écologistes, insoumis, socialistes et aux sympathisants de gauche du département, saluant "leur engagement, leur sincérité, leur volonté de construire des projets émancipateurs".

En conclusion, le PCF du Doubs invite à "renouer le dialogue" et à "reconstruire ensemble une dynamique d’union", fondée "sur des idées et des projets, et non plus sur des postures qui ne trompent plus personne". Le parti termine sur un appel à la mobilisation collective : "L’histoire récente a montré qu’ensemble, la gauche gagne ; divisée, elle s’efface. Retrouvons la raison. Retrouvons le chemin de l’union. Retrouvons ensemble l’espoir."