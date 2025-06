Le PCF du Doubs donne son "positionnement local et national" concernant l’union de la gauche

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 6 juin 2025, le PCF du Doubs a tenu a présenter son positionnement local et national concernant l’union de la gauche, mais également et surtout, ses priorités pour les enjeux municipaux pour les habitant(e)s de Besançon.

Suite aux divisions à gauche, qui "prennent trop souvent le pas sur l’essentiel", regrette le PCF, il a été décidé de rappeler ce qui doit, à ses yeux, constituer "la base d’un projet municipal à la hauteur des enjeux".

Premier point : le logement

"Face à une pénurie croissante de logements et à des prix qui continuent de grimper, nous affirmons que le droit de se loger dignement ne peut plus attendre. Trop de locataires modestes, trop de jeunes et de familles peinent à trouver un toit. C’est une urgence sociale, mais aussi écologique", souligne le PFC

Deuxième point : les mobilités

"Nous sommes fiers du combat que les communistes ont mené pour obtenir des premières avancées vers la gratuité des transports publics. A partir du 1er juillet, les

transports seront gratuits dans le grand Besançon pour les moins de 15 ans", rappelle le PCF.

Troisième point : les actions sociales

"À Besançon, les actions sociales doivent être amplifiées. Il en va de la dignité de nos aînés, de l’accompagnement des plus fragiles, de la justice dans notre ville", précise le PCF.

Quatrième point : la tranquillité publique

Sur ce point le PCF indique que "la question de la tranquillité publique ne doit pas être un sujet trop souvent abandonné aux récupérations politiciennes et aux postures sécuritaires. Nous voulons aborder cette question avec sérieux et responsabilité, sans démagogie".

Sur l’union

"Nous ne poserons jamais à terre le drapeau de l’union", explique le PCF qui souhaite une union élargie : "Nous ne renonçons pas à cette conviction : l’union est possible, ici comme ailleurs. Mais elle doit être sincère, respectueuse, tournée vers l’intérêt commun, et non dictée par des postures ou des stratégies de court terme".

Le parti nuance toutefois : "Si cette union devait devenir irréalisable, les communistes du Doubs prendront leurs décisions en conscience et avec responsabilité".