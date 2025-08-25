Le Salsa Cubana Club diversifie son offre de danses latines dans le Haut-Doubs

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Depuis six ans, le Salsa Cubana Club, fondé par Emmanuel Robert, promeut la culture cubaine à travers la danse et la musique dans le Haut-Doubs. Avec un enseignement centré sur la musicalité, le rythme, l’interprétation musicale, les pas fondamentaux, le style et les figures, ce club entend faire voyager ses élèves à Cuba… sans quitter la région.

Emmanuel Robert, fondateur et professeur du club, bénéficie d’un parcours atypique. Depuis 2005, il se forme à la musique et à la danse, notamment en Afrique noire, avant de rejoindre quatre écoles de danse à Cuba à partir de 2011. Sa formation se poursuit chaque année lors de festivals spécialisés avec des maestros cubains.

Un engagement local fort depuis 6 ans

Installé dans le Haut-Doubs, le Salsa Cubana Club propose un enseignement fidèle à l’esprit cubain : ”Réduction du stress, force musculaire, souplesse, confiance en soi et vie sociale” sont les bienfaits que le club met en avant. L’objectif : dynamiser la région en y apportant la chaleur et la convivialité de la culture cubaine.

En 2023, le Salsa Cubana Club a obtenu une reconnaissance officielle de la Fédération Mondiale de Formation à la Salsa Cubaine et aux Danses Populaires Cubaines, dirigée par des maestros de Cuba. Une distinction encore très rare en France.

Cours hebdomadaires, animations et cours privés

Le club dispense des cours collectifs chaque semaine à Pontarlier, mais aussi des initiations et animations pour des structures variées (comités des fêtes, clubs, associations de loisirs, salles de sport, bars, entreprises, écoles de danse en Bourgogne-Franche-Comté…).

Des cours privés sont également disponibles pour les particuliers (jusqu’à 4 personnes).

Une richesse des danses cubaines mise à l’honneur

Le Salsa Cubana Club met en lumière la diversité des danses qui composent la salsa : danses afro-cubaines, Orishas (danses religieuses), son cubano, rumba cubaine, cha-cha-cha… Autant de composantes de cette "sauce" culturelle qu’est la salsa.

Le club a su gagner la confiance de structures variées, telles que le Festival de la Paille, le Festival International de Danses de Pontarlier, la Ville de Besançon, la MJC des Capucins, le complexe 10.55, et plusieurs écoles de danse de la région.

Nouveautés 2025 : plus de cours, plus de danses

Le Salsa Cubana Club confirme sa présence à Pontarlier et annonce une diversification de son offre. À partir du 4 septembre 2025, les cours auront lieu tous les jeudis soirs au 10.55-Au Bureau :

18h30 à 19h30 : cours débutants

19h30 à 20h30 : cours intermédiaires

20h30 à 21h30 : cours avancés

21h30 à 22h00 : styling afro-cubain

En parallèle, de nouveaux cours de Bachata, danse originaire de République Dominicaine, seront proposés les lundis soirs à la MJC des Capucins-Centre Berlioz, avec Barbara Lenotte et Kenneth (B Danse Académie).

Infos pratiques

Emmanuel Robert

Tél. : 06 26 55 35 75

Mail : manourobert2020@gmail.com

Site internet : www.salsa-cubana-club.fr

À suivre sur facebook.com/SalsaCubanaClub25

Des tarifs préférentiels sont proposés pour les élèves inscrits aux deux disciplines.