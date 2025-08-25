Lundi 25 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Haut-Doubs
Loisirs

Le Salsa Cubana Club diversifie son offre de danses latines dans le Haut-Doubs

Publié le 25/08/2025 - 13:53
Mis à jour le 22/08/2025 - 14:57

Depuis six ans, le Salsa Cubana Club, fondé par Emmanuel Robert, promeut la culture cubaine à travers la danse et la musique dans le Haut-Doubs. Avec un enseignement centré sur la musicalité, le rythme, l’interprétation musicale, les pas fondamentaux, le style et les figures, ce club entend faire voyager ses élèves à Cuba… sans quitter la région.

© Salsa cubana club
© Salsa Cubana Club
1/2 - © Salsa cubana club
2/2 - © Salsa Cubana Club

Emmanuel Robert, fondateur et professeur du club, bénéficie d’un parcours atypique. Depuis 2005, il se forme à la musique et à la danse, notamment en Afrique noire, avant de rejoindre quatre écoles de danse à Cuba à partir de 2011. Sa formation se poursuit chaque année lors de festivals spécialisés avec des maestros cubains.

Un engagement local fort depuis 6 ans

Installé dans le Haut-Doubs, le Salsa Cubana Club propose un enseignement fidèle à l’esprit cubain : ”Réduction du stress, force musculaire, souplesse, confiance en soi et vie sociale” sont les bienfaits que le club met en avant. L’objectif : dynamiser la région en y apportant la chaleur et la convivialité de la culture cubaine.

En 2023, le Salsa Cubana Club a obtenu une reconnaissance officielle de la Fédération Mondiale de Formation à la Salsa Cubaine et aux Danses Populaires Cubaines, dirigée par des maestros de Cuba. Une distinction encore très rare en France.

Cours hebdomadaires, animations et cours privés

Le club dispense des cours collectifs chaque semaine à Pontarlier, mais aussi des initiations et animations pour des structures variées (comités des fêtes, clubs, associations de loisirs, salles de sport, bars, entreprises, écoles de danse en Bourgogne-Franche-Comté…).

Des cours privés sont également disponibles pour les particuliers (jusqu’à 4 personnes).

Une richesse des danses cubaines mise à l’honneur

Le Salsa Cubana Club met en lumière la diversité des danses qui composent la salsa : danses afro-cubaines, Orishas (danses religieuses), son cubano, rumba cubaine, cha-cha-cha… Autant de composantes de cette "sauce" culturelle qu’est la salsa.

Le club a su gagner la confiance de structures variées, telles que le Festival de la Paille, le Festival International de Danses de Pontarlier, la Ville de Besançon, la MJC des Capucins, le complexe 10.55, et plusieurs écoles de danse de la région.

Nouveautés 2025 : plus de cours, plus de danses

Le Salsa Cubana Club confirme sa présence à Pontarlier et annonce une diversification de son offre. À partir du 4 septembre 2025, les cours auront lieu tous les jeudis soirs au 10.55-Au Bureau :

  • 18h30 à 19h30 : cours débutants
  • 19h30 à 20h30 : cours intermédiaires
  • 20h30 à 21h30 : cours avancés
  • 21h30 à 22h00 : styling afro-cubain

En parallèle, de nouveaux cours de Bachata, danse originaire de République Dominicaine, seront proposés les lundis soirs à la MJC des Capucins-Centre Berlioz, avec Barbara Lenotte et Kenneth (B Danse Académie).

Infos pratiques

Des tarifs préférentiels sont proposés pour les élèves inscrits aux deux disciplines.

© Salsa Cubana Club

danse emmanuel robert salsa cubana club

Publié le 25 aout à 13h53 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Haut-Doubs
Loisirs

Le Salsa Cubana Club diversifie son offre de danses latines dans le Haut-Doubs

Depuis six ans, le Salsa Cubana Club, fondé par Emmanuel Robert, promeut la culture cubaine à travers la danse et la musique dans le Haut-Doubs. Avec un enseignement centré sur la musicalité, le rythme, l’interprétation musicale, les pas fondamentaux, le style et les figures, ce club entend faire voyager ses élèves à Cuba… sans quitter la région.

danse emmanuel robert salsa cubana club
Publié le 25 aout à 13h53 par Alexane
Doubs
Loisirs

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, on vous propose une sélection de six randonnées pour terminer l’été en beauté.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 25 aout à 08h07 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

PUBLI-INFO • C’est décidé, avec la fin de l’été, je m’inscris dans une pratique sportive  durable ! Si vous avez une telle envie, Decathlon, vous propose le samedi 6 septembre (de 10 à 18 h) de découvrir plus d’une dizaine de sports sur le parvis de son magasin de Besançon. Et qui dit découverte, dit partenaires, surprises…

club de sport décathlon rentrée sportive vitalsport
Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info
Métabief
Loisirs

Que faire autour de Métabief le temps d’un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Métabief.

doubs tourisme métabief randonnée tourisme vacances visite
Publié le 24 aout à 09h00 par Elodie Retrouvey
Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 23 aout à 16h40 par Macommune.info
Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 9 aout à 16h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Culture Loisirs

“L’amour après moi” : le nouveau roman de Fabrice Frichet, ancien élu du Doubs

"Et si l’amour de soi était le point de départ de tous les autres ?" : sorti en juillet 2025, ce septième ouvrage de Fabrice Frichet, coach en développement personnel et ancienne figure politique du nord du Doubs, nous livre une histoire "intime et universelle, portée par une plume sensible et lumineuse".

Fabrice Frichet roman sortie littéraire
Publié le 4 aout à 17h00 par Salomé F. • Membre

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Les grands rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer à Besançon
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 25.63
partiellement nuageux
le 25/08 à 15h00
Vent
1.59 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
47 %
 