Le Sybert inaugure son nouvel espace pédagogique à destination du public

Ouvert depuis mi-septembre dans la zone commerciale de la chaufferie bois à Besançon, l’espace pédagogique du syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le traitement des déchets (Sybert) a été inauguré ce mercredi 6 novembre 2024 par son président et ses élus.

Situé à 500 mètres à peine du Pôle de valorisation des déchets, ce nouveau lieu a vocation à accueillir du public dans de bonnes conditions afin de sensibiliser et à encourager les bonnes pratiques en matière de tri des déchets. Il centralise aussi désormais les actions dédiées à la prévention des déchets et à la promotion de l’économie circulaire comme le compostage ou le prêt de couches lavables.

Pour le président du Sybert, Cyril Devesa, ce nouvel endroit "aidera les habitants de ce territoire" déjà bons élèves en matière de tri des déchets, "à rester en compétence" en demeurant des "personnes actives et mobilisées, conscientes des enjeux environnementaux d’aujourd’hui".

Lieu de "rencontre, d'échange et de réflexion"

Auparavant, l'unique salle accessible au grand public du Pôle de valorisation des déchets mesurait 40 m² et pouvait accueillir jusqu'à 19 personnes. En comparaison, celui-ci répond désormais à la réglementation d'un établissement recevant du public et peut accueillir jusqu'à 300 personnes sur 300 m². Mais pour permettre des animations optimales, la jauge optimale sera d’environ 30 individus, soit environ une classe d’école et ses personnels encadrant.

Prévu comme un lieu de prévention qui invite à réfléchir à nos comportements de consommateurs, l’endroit a également été décrit comme un "lieu de rencontre, d’échange et de réflexion" par le vice-président du Sybert, Olivier Legain. "Réduire les déchets est un véritable enjeu de société" mais c’est également la "responsabilité de chacun et cela nécessite l’adhésion et la mobilisation de tous" a-t-il ajouté. Ce nouveau local sera donc aussi celui "où nous parlerons de réemploi, de réparation, de gaspillage alimentaire, de gestion des déchets verts, de sensibilisation aux changes lavables, symboles de notre engagement envers les habitants".

Ouverture au grand public du 18 au 22 novembre

Modulable, l’espace permet à la fois d’organiser des expositions, des ateliers et même une visite virtuelle à distance et en duplexe du centre de tri avec un animateur du Sybert. Il accueille actuellement des groupes scolaires ou des entreprises pour des visites sur rendez-vous. Durant la semaine européenne de la réduction des déchets, l’espace pédagogique sera également ouvert au grand public tous les après-midi du 18 au 22 novembre 2024 et le mercredi de 10h à 12h.

Espace pédagogique du Sybert