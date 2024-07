Le taux de réussite au brevet en baisse dans l’académie de Besançon

Comme au niveau national, le taux de réussite au brevet est en baisse dans l’académie de Besançon avec un taux, toutes séries et tous candidats confondus qui s’élève à 85,4 % pour la session 2024. Soit une baisse de 2,8 points par rapport à 2023. Voici les résultats plus en détail communiqués par le rectorat de Besançon.

Sur les 14 238 élèves de l’académie qui se sont présentés au Brevet à la session 2024,

12.162 ont ainsi décroché leur diplôme. Le taux de réussite de la série générale atteint 86,6 %, en baisse de 2,8 points par rapport à 2023. Avec 76,0 % d’élèves admis, les résultats de la série professionnelle perdent eux aussi 2,2 points.

Même si le taux de réussite dans l’académie baisse ainsi un peu moins fortement que dans le reste de la France, il demeure toutefois en-dessous du taux observé en France métropolitaine (85,9 %, en baisse de 3,5 points, toutes séries confondues).

Au sein de l’académie, la baisse la plus faible du taux de réussite concerne le Jura (-0,9 point). À l’inverse, le plus élevé concerne la Haute-Saône qui enregistre -3,5 points de perte.

Série générale : 86,6 % de réussite

Sur les 12.613 candidats qui se sont présentés à la série générale du brevet en 2024, 10.927 ont été admis, soit un taux de réussite de 86,6 %. Ce taux baisse de 2,8 points par rapport à la session 2023, retrouvant le niveau de 2018.

Parmi les candidats scolaires, la Haute-Saône connait une nouvelle fois l’évolution la plus défavorable : -4,0 points, à 85,5 %. Dans le Doubs et le Territoire de Belfort, la baisse est plus faible (respectivement -3,1 et -3,2 points). Le Jura reste le département affichant le taux de réussite le plus élevé de l’académie avec 90,3 % de réussite.

Série professionnelle : le Territoire de Belfort, seul département en hausse mais…

Sur les 1.625 candidats de l’académie qui se sont présentés à la série professionnelle du brevet à la session 2024, 1.235 ont été admis, soit un taux de réussite de 76,0 %. Cela représente une baisse de 2,2 points par rapport à la session 2023.

Parmi les candidats scolaires, le taux de réussite faiblit dans trois départements : le Doubs (-3,8 points à 75,1 %), le Jura (-2,1 points à 74,5 %) et la Haute-Saône (-0,8 point à 80,1 %). Le Territoire de Belfort enregistre une hausse de 1,4 point mais affiche malgré tout le taux de réussite de la série professionnelle le plus faible de l’académie (72,6 %).

À la session 2024, 55 candidats se sont présentés en tant que candidats libres. 67,3 % d’entre eux ont été admis : 72,5 % dans la série générale et 53,3 % dans la série professionnelle.

Les mentions en hausse

Sur l’ensemble des séries, la part de lauréats ayant obtenu une mention atteint 80,7 %, en hausse de 1,0 point par rapport à 2023. Les titulaires d’une mention représentent 82,6 % des lauréats de la série générale et 64,5 % pour la série professionnelle.

Cette année encore, pour la série générale, la mention la plus attribuée est la mention « Très bien » : un tiers des admis l’obtiennent. Pour la série professionnelle, la mention la plus attribuée reste la mention « Assez bien » : 35,5 % des admis l’obtiennent et seulement 5,4 % décrochent la mention « Très bien ». Plus de trois lauréats sur quatre obtiennent une mention