Leonida Gichevska arrive en renfort à l'ESBF jusqu'à la fin de la saison

Macédonienne d’origine, Leonida évoluait jusqu’alors au HC Locomotive Zagreb avec qui elle disputait la Ligue des champions. Agée de 24 ans, mesurant 1m78, la joueuse est capable d’évoluer aussi bien au poste de demi-centre qu’à celui d’arrière gauche. Passée par les clubs de Sambre-Avesnois et Le Pouzin en division 2 française, sa capacité à parler français sera un réel atout pour s’intégrer rapidement et comprendre très vite le plan de jeu.

"Je suis vraiment contente d’arriver à Besançon. C’est un club avec une longue et très belle histoire ! Je pense que Besançon est un club avec de grands objectifs. Le club joue constamment bien en Ligue Butagaz Énergie et en EHF European League. Pour ma part, c’est un grand plaisir de jouer pour Besançon et d’aider l’équipe du mieux que je puisse et de gagner des matchs. J’ai hâte de commencer l’aventure avec Besançon !" Leonida Gichevska – Joker médical de l'ESBF

Internationale macédonienne, Leonida a déjà croisé la route de deux joueuses de l'ESBF, Lucie Granier et Audrey Dembélé qui évoluaient avec l'équipe de France, lors de l’Euro 2022. La joueuse pourra donc mettre à profit du collectif toute son expérience et ses qualités offensives et défensives.

L’ESBF s'est dit "très heureux d’accueillir Leonida au sein de l'effectif" dont l’arrivée permettra ainsi à Sébastien Mizoule de disposer de rotations supplémentaires dans son équipe.