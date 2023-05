L'équipe senior féminine du SFB participera au Mondial Futsal à Nantes

"La participation de l'équipe senior féminine du SFB au Mondial de Futsal féminin à Nantes est une occasion unique pour les joueuses de démontrer leur talent et leur passion pour ce sport. C'est aussi une opportunité pour le club de se faire connaître encore davantage et de promouvoir le Futsal en France", explique le club qui espère que "cette participation sera un succès et une source d'inspiration pour de nombreux jeunes joueurs et joueuses".

À propos du SFB

Le Sporting Futsal Besançon (SFB) est un club de futsal bisontin créé en 2013 encore en plein développement. Classé comme le 10ème plus grand club de futsal en France en termes de nombre de licenciés ( près de 300) le SFB possède deux sections sportives pour les lycées et collèges.

Aujourd'hui, le pôle féminin du club compte une catégorie seniors, une catégorie U18.

"Le club a également créé la première école de futsal féminine en France et a été labellisé depuis 2019", précise le club.

