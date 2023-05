Le 17 mai 2013, la loi sur le mariage pour tous entrait en vigueur. Elle ouvrait ainsi de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession aux couples homosexuels. Une loi qui avait fait polémique et qui n'a pas arrêté les violences envers les personnes LGBTQI+.

Pour rappel, de nombreux opposants avaient battu le pavé en amont de l'adoption de la loi lors de la "Manif Pour Tous".

Dix années ont passé depuis la promulgation de la loi sur le mariage pour tous. Dix années pendant lesquelles les agressions homophobes n'ont pas faibli. Le 12 mai dernier, eux hommes ont subi une agression homophobe à Dijon, selon le Bien Public. L'association "SOS homophobie" avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en 2022 dans son rapport annuel. Ce dernier mentionnait une hausse de 28 % des agressions physiques homophobes.



Ce 16 mai, l'association a précisé que les violences commençaient "dès le plus jeune âge" notamment au collège et au lycée.

4.040 atteintes "anti-LGBT+" ont été enregistrées, principalement dans les grandes villes et notamment à Paris, indique le SSMSI, service statistique en charge de la sécurité intérieure : "Les victimes sont majoritairement des hommes (72 % en 2022) et les moins de 30 ans (52 %). Les mis en cause sont aussi principalement des hommes et des jeunes (35 % ont moins de 20 ans)".

En 2022, 1506 témoignages de #LGBTIphobies ont été reçus via nos dispositifs d’écoute. Alors que les violences dans l'espace public reprennent de plus belle, la #transphobie augmente depuis deux ans, particulièrement dans les commerces et administrations#RapportLGBTIphobies2023 — SOS homophobie (@SOShomophobie) May 16, 2023