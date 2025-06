Les cinq Resto U’ de Besançon engagés pour une alimentation “saine et durable”

Les restaurants universitaires Lumière et Hauts de Chazal du Crous Bourgogne-Franche-Comté à Besançon ont officialisé leur engagement dans la démarche Mon Restau Responsable® lundi 23 juin 2025. À travers cette initiative, ils rejoignent les Resto U’ Canot, Mégevand et Petit Bouloie, déjà engagés depuis novembre 2024. L’ensemble des cinq restaurants universitaires de la ville participe désormais à cette démarche nationale visant à rendre la restauration collective plus respectueuse de l’environnement et du bien-être des usagers.

Lancée par le Réseau Restau’Co et la Fondation pour la Nature et l’Homme, la démarche Mon Restau Responsable® repose sur quatre piliers : bien-être des convives, assiette responsable, éco-gestes et engagement social et territorial. Elle ne s’accompagne pas de note ou de label, mais d’une garantie attribuée collectivement lors d’une séance publique réunissant toutes les parties prenantes.

Murielle Baldi, directrice générale du Crous Bourgogne-Franche-Comté, explique qu’”à travers notre engagement dans la démarche Mon Restau Responsable®, nos Resto U’ s’engagent sur quatre axes pour offrir aux étudiants une restauration à la fois saine et responsable.”

Bien-être des convives : l’écoute et l’équilibre au menu

Parmi les engagements concrets pris par les Resto U’ figurent l’amélioration continue de l’expérience des convives :

Création d’une boîte à idées,

Participation d’un(e) diététicien(ne) aux commissions menus,

Validation des fiches recettes par un(e) professionnel(le) de santé,

Introduction progressive d’un plan de diversification des protéines,

Organisation de menus à thème.

Une assiette plus durable et de meilleure qualité

L’accent est mis sur la qualité des produits et la sensibilisation à l’alimentation durable :

Référencement de nouveaux fruits bio ou de qualité,

Ateliers pédagogiques sur les protéines végétales,

Mise en valeur du « Fait Crous », la cuisine maison.

”En privilégiant une assiette durable avec davantage de produits bio et de qualité, en développant des plats végétariens équilibrés et en réduisant le gaspillage alimentaire, nous sommes fiers de continuer à développer un modèle de restauration qui allie bien-être, éco-gestes, et engagement socia”, précise Murielle Baldi.

Éco-gestes et réduction des déchets

Les Resto U’ adoptent également des mesures pour réduire leur empreinte écologique :

Tri des déchets en cuisine,

Suppression des brocs d’eau, au profit d’un service à la gourde ou au verre.

Un engagement social et territorial renforcé

Les restaurants universitaires s’impliquent aussi dans la vie locale et dans une logique participative :

Intégration des étudiants aux commissions menus,

Information annuelle sur l’atteinte des objectifs d’approvisionnement durable, en lien avec la loi EGAlim.

Une dynamique collective déjà bien implantée

Avec cinq Resto U’ désormais engagés à Besançon, ce sont environ 5.000 repas qui sont servis chaque jour dans un esprit de durabilité par les 110 agents du Crous. Pour les étudiant(e)s, ces repas sont proposés à un tarif social de 3,30 €, et de 1 € pour les boursiers ou ceux en situation de précarité.

Antoine Veylon, vice-président étudiant élu au conseil d’administration du Crous, a participé à la séance d’engagement. Il aura la responsabilité de confirmer le respect des engagements lors du bilan prévu dans deux ans.