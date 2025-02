Les clés de sept nouvelles ambulances remises aux sapeurs-pompiers du Doubs

Le service départemental d'incendie et de secours du Doubs a reçu sept nouveaux véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ce 7 février 2025 en présence de Christine Bouquin, la présidente du Département du Doubs.

Les centres de Montbéliard, Besançon Centre, Besançon Est, Pontarlier, Maîche, Valdahon et Pierrefontaine-les-Varans ont désormais tous une nouvelle ambulance. "Elles viennent s’ajouter au pool de 73 ambulances donc sept autres ambulances vont être réformées. C’est d’une part l’évolution des ambulances et les celles qui arrivent à 12-13 ans sont usées et doivent être remplacées", nous explique le colonel Potier, directeur départemental adjoint du SDIS du Doubs.

Actuellement, 39 ambulances sont opérationnelles dans le département. À cela, s’ajoutent les sept autres engins reçus ce vendredi puis sept autres qui seront livrés cet été.

À la fin de l’année 2025, ce sont 53 VSAV TIB qui seront utilisés par les sapeurs-pompiers, soit 72% du parc des VSAV (73 VSAV opérationnels en totalité).

818.560 euros mobilisés

Ces nouveaux équipements ont bien entendu un coût. Au total, 818 560 € TTC ont dû être mobilisés afin de financer les véhicules (soir 116.937 € par ambulance). Pour rappel, le Département du Doubs est le principal financeur à hauteur de 56 % (le reste provenant du bloc communal).

Christine Bouquin, la présidente, cet investissement était primordial : "Ce sont des véhicules neufs, français (...) Il était important d'avoir de bons châssis. Je pense à certains amortisseurs que nous avons eus très longtemps".

À propos des VSAV

Plus de 80 % des interventions des sapeurs-pompiers concernent le secours d’urgence aux personnes. Qu'il s'agisse d'accidents de la route, à domicile ou sur le lieu de travail, de malaises, de brûlures ou de blessures, l’équipement des VSAV est pensé pour faire face à toutes les situations. Ce véhicule dispose de nombreux espaces de rangement pour transporter le matériel nécessaire à la prise en charge des victimes : sac de premiers secours, défibrillateur cardiaque, oxygène, tensiomètre, saturomètre, glucomètre, kit d’accouchement, kit pour section de membres, et bien d'autres équipements essentiels.