Les conseils d’Anne Sallé – Et après l’été ? Continuer à être soi, tout simplement

Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous a proposé toute une série de conseils "no stress" pour profiter des bienfaits des vacances. Mais voilà que celles-ci se terminent et que la rentrée approche. Pas de panique, voici ses conseils pour conserver encore un peu cette belle énergie accummulée au cours de l'été.

L’été a ce talent rare : il nous allège, nous délie, nous ramène à l’essentiel. On respire un peu mieux. On bouge plus librement. On écoute davantage ses envies. On ose parfois se montrer tel·le qu’on est, sans effort.

Et puis la rentrée revient, avec son rythme, ses obligations, ses habitudes bien huilées. Alors la question se pose : comment garder vivante cette belle énergie ?

C’est souvent à ce moment-là que commence un chemin plus profond. Un chemin d’exploration pour continuer à habiter son corps, à cultiver la présence, à faire de la liberté intérieure non pas un luxe de vacances… mais un choix quotidien.

Certains choisissent d’intégrer des rituels simples dans leur routine : une respiration consciente chaque matin, une balade au grand air sans objectif, un moment de danse dans la cuisine.

D’autres ressentent l’envie d’aller plus loin, d’être accompagnés pour ancrer durablement ce lien à soi, au corps, au vivant. "Oser être soi" est un espace-temps pour approfondir cette reconnexion à soi et à ses rêves, à travers la respiration, le mouvement, la nature, le silence et tout un ensemble d'exercices ludiques et profonds d'introspection.

Car ce qu’on a goûté en été peut devenir un art de vivre. Pas besoin de grands bouleversements. Juste un pas après l’autre, dans la bonne direction : la vôtre.

Contactez-moi si le chemin vous tente...